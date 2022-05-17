Kaan Yıldırım Yeni Dizi Müjdesi Verdi

Yaklaşık olarak bir senedir konuşulmakta olan ve seyirci kitlesinin heyecan içerisinde beklediği Mevlana isimli projede önemli gelişmelerin yaşandığı öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Geçtiğimiz sene Konya'da söz konusu proje için muhteşem bir plato oluşturulmuştu ve ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ın da projenin oyuncu kadrosunda yer aldığı yönünde açıklamalar gerçekleşmişti. Kendisinin de kadroda yer aldığı Mevlana dizisini öven ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, dizinin Ocak ayında yayına girmesinin planlandığını ifade etti. Çekimlerden yeni dönen genç isim Kaan Yıldırım konu hakkında önemli açıklamalar da gerçekleştirdi. Çekimlerin çok güzel olduğunu ve bitirdiklerini ifade eden ünlü oyuncu Kaan Yıldırım döndüğünü ve yaptıkları işin çok güzel olduğunu ifade etti. Ocak gibi çıkacağını tahmin ettiğini açıklayan Kaan Yıldırım çok heyecanlı olduğunu ve çok keyifle çalıştıklarını da belirtti.

Projede Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatının anlatıldığı ifade edilirken oldukça titiz bir şekilde çalışıldığı ve ortaya da çok başarılı bir dizinin çıktığı yönünde ifadeler kullanıldı. Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım da dizi hakkında bu noktaya dikkat çekti ve bu dizinin önemli bir proje olduğunu ifade etti. Mevlana'ya layık bir şey çıkartmak için uğraştıklarını açıklayan Kaan Yıldırım titizlikle çalıştıklarını ifade etti. Ünlü oyuncu hayat verdiği karakter hakkında da konuştu ve dizide Selçuklu'nun komutanı rolü ile yer aldığını ifade etti. Diziye bütün oyuncuların çok emek verdiğini ve üzerine titrediğini açıklayan Kaan Yıldırım projenin sonucunun çok güzel olmasını umduğunu da ifade ederek memnun olduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu son olarak geçtiğimiz sene final yapan Hekimoğlu dizisinde başarılı bir çıksa imza atmıştı. Oyuncunun hayranları ise bu defa yeni dizide sergileyeceği performansı merak ve heyecan içerisinde bekliyor. Büyük bütçeler ile hazırlanan dizi çekimleri yine geçtiğimiz sene başlamıştı.