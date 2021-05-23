Masumiyet Dizisinde Finalden Önce Sürpriz

Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri ilgi ile takip edilen izleyiciler tarafından sevilen masumiyet dizisi final hazırlığı yapıyor. gerek senaryosu ile gerekse dizinin kadrosuyla dikkatleri üzerine toplayan yapımın, ilk bölümü ise izleyiciden yüksek bir izlenme oranı almıştı.

Masumiyet dizi kadrosunda, Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın’ın gibi sevilen ve tanınan isimler mevcut.

Dizi öldüresiye dövülen Ela’nın, yaşadığı şiddetin ardından adalet arama mücadelesi ekrana getirildi.

Fakat dizi devam ettikçe izleyiciler tarafından daha çok beğenip takip edilmeye başlandı ancak diziden beklenen reytingler bir türlü alınamadı.

Bayram öncesi dizi ile ilgili karar alınacağı ve son bölümün reytingine bakılacağı söylenirken dizi istenilen reytingleri yakalayamadı. Ancak dizinin sabit bir izleyici kitlesi mevcut, dizinin devam etmeyeceğini öğrenen izleyiciler sosyal medya üzerinden dizinin bitmesine oldukça tepkililer.

İstenilen reytingler bir türlü elde edilemeyince, bu durum dizinin kaçınılmaz sonunu getirdi! 24 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan yeni bölüm, 13. bölüm ile Masumiyet dizisi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Final bölümü fragmanının yayınlandı bu durum izleyiciler tarafından eleştirildi. Yeni bölüm fragmanı ile beraber ‘final’ yazısını gören izleyiciler,tepki gösterdi.

Bu arada dizinin finalinde izleyicileri sürprizler beklemekte! Ela ve İlker’in evliliği izleyenleri çok şaşırtırken, asıl şaşırtıcı kısım ise Ela’yı gerçekte kimin dövdüğü! Bu sırrın aydınlanacağı da fragmandan anlaşılıyor!

İlker ve Ela’nın evlenmesi Bahar için değil, İrem için de ağır olur. Dengesini tamamen yitiren İrem, nihayet iyileşmek için ilerleme kaydetti, yaptığı misilleme ile Ilgaz’ları karıştırmayı başarır. Bir yandan da, Harun’un olay gecesindeki payı tüm gerçekliği ile ortaya çıkarken, yolu Ela’nın yaşadığı kötü gecesinden geçen herkes için hesaplaşma vakti gelmiştir artık. Kızının evliliğiyle köprüleri atmış olan Bahar, son sözünü mahkemede söyleyecek ve olay gecesiyle ilgili ezberler bir kez daha bozulacaktır.