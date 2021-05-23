Durakta Beklerken Silahlı Saldırıya Uğradılar

İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen olayda Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin yakınlarında bulunan durakta bekleyenler ve çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar tecrübe etti. Durakta otobüs beklediği öğrenilen 61 yaşındaki Metin Atay isimli şahıs, pusu Kuran düşmanı tarafından durakta olduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak panik anları yaşadı ve bu görüntüler olay yerinde bulunan kameralara yansıdı. 61 yaşındaki Metin Atay isimli şahsın ağır yaralanıp hastaneye kaldırıldığı ve kaldırılmış olduğu hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralanan adamın son anlarında “taksi çağırın, ölüyorum” şeklinde ifadeler kullandığı ve ağır yaralanan adama ilk müdahalenin eczane çalışanları tarafından yapıldığı öğrenildi. Gerçekleşen silahlı saldırı esnasında durakta bulunan diğer vatandaşların oturakların altına sığındığı ve saldırganın da polis ekipleri tarafından yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

İstanbul Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan adamın “ölüyorum, taksi çağırın” şeklinde ifadeler kullanmasına eczane çalışanları da “ölmüyorsunuz zaten hastane burada” şeklinde cevap verdikleri de kameralara yansıdı. Geçen perşembe günü saat 15.20 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olay 61 yaşındaki adamın hayatını kaybetmesi ile son buldu. Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin yakınında bulunan Diş Polikliniği durağında otobüs bekleyen Atay, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Cerrahi maskeli bir şahıs durağın arkasından dolandı ve çevrede bulunan vatandaşların gözleri önünde 61 yaşındaki adama kurşun yağdırmaya başladı. Saldırıda sağ ve sol karın boşluğu ile sol ayağından yaralanan adam, can havliyle durağın arkasına kaçtı ve yardım istedi. Bir süre sonra ağır yaralanan adamın yere yığıldığı güvenlik kameraları tarafından da kayıt altına alındı.

Güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınan olayda saldırganın durak arkasından dolanıp yaşlı adama ateş açması gözlerden kaçmadı. Ağır yaralanan adam ise can havliyle durağın arkasına kaçtı ve çevrede bulunan vatandaşlar da panik onları yaşadı. O sırada durakta bulunan bir kadın da oturağın altına sığındı ve saldırıda hedef olmamaya çalıştı.