Maraşlı’nın Yönetmeninden Yeni Proje! O Oyuncu Geri Dönüyor

Geçtiğimiz sezonda ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve final kararı alarak ekranlara veda etmesi ile büyük tepki toplayan Maraşlı dizisinin yönetmeninden güzel haber geldi. Sevilen dizinin başrollerinde Burak Deniz ile Alina Boz yer alıyor ve ikili uyumları ile de beğeni topluyordu. Dizinin ilk bölümü itibari ile çok sevildiği fakat tam olarak anlaşılmayan nedenlerle üstelik seyirci kitlesinden gelen büyük tepkilere rağmen final yapması dikkat çekmişti. Dizinin yönetmeninden ise yeni dizi müjdesi geldi ve projede birbirinden başarılı oyuncuların rol alacağı bilgisine ulaşıldı.

Atv'nin başarılı dizisi Maraşlı’nın yönetmenliğini gerçekleştiren Arda Sarıgül'ün birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı yeni bir proje ile ekranlara gelmeye hazırlandığı öğrenildi. Yeni dizinin FOX TV'de yayınlanacak öğrenilirken yapımcı ise Med Yapım olarak açıklandı.

Dizinin başrollerinde oldukça iddialı isimler olduğu öğrenildi ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Hazal Kaya'nın yeni dizide rol alacağı bilgisine ulaşıldı. Hazal Kaya ile partner olacak olan erkek oyuncunun ise Buğra Gülsoy olduğu ifade edildi. Sergilediği oyunculuk performansı ile büyük beğeni toplayan Buğra Gülsoy, son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde bir karaktere hayat vermişti.

Maraşlı isimli televizyon dizisi projesinin yönetmeni Arda Sarıgül'ün yeni dizisinin bir Japon dizisinden uyarlama olacağı dikkat çekici bir gelişme olarak öğrenildi. A Love Story isimli diziden uyarlama olarak seyirci karşısına çıkacak olan dizide Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy rol alacak. İlgili proje bir süredir konuşuluyor fakat hayata geçirilemiyordu. 2018 senesinde Med Yapım patronu Fatih Aksoy, dizinin uyarlamasının çekileceği bilgisini paylaşmış ve Cansu Dere'nin rol olacağı konuşulmuştu.

Konu hakkında yapılan araştırmalara göre birkaç senedir üzerinde çalışmalar yapılan dizi, FOX TV ekranlarında yeni bölümlerini yayınlayacak ve projede Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy gibi birbirinden başarılı 2 oyuncu ve seyirci kitlesi ile buluşacak.