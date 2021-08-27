Akbank, TEB ve Yapı Kredi Bankası Emekliye Promosyonları Güncelledi, Limitleri Arttırdı

Pek çok bankanın yaptığı bir uygulama olan emekli promosyonu uygulaması, bankalar için önemli bir uygulama. Banka için müşteri kazanma fırsatı olan promosyon, müşteriler için de gelir sağlıyor. Bu nedenle emekliler her sene promosyonlar hakkında bilgilenmek istiyor. Piyasada birçok banka olunca haliyle her birinin promosyon koşullarını ve miktarlarını araştırmak gerekiyor.

Akbank, TEB ve Yapı Kredi bankaları özelinde bir promosyon bilgilendirmesi, emeklileri oldukça rahatlatacak. Kendi emekliliğiniz ya da bir yakınınızın emekliliği için faydalanacağınız cazip promosyon fırsatlarını bu sayede görebileceksiniz. Her bankayı tek tek değerlendirmeniz gereken bu süreçte, bu üç bankanın promosyon bilgilendirmesi size ilaç gibi gelecek.

Emekli Promosyonu Miktarları Ne Kadar?

Öncelikle emekli promosyonu nedir konusuna bakacak olursak onun, bankaların emeklilere sağladığı bir ayrıcalık olduğunu söyleyebiliriz. Bu promosyonu almak için belirli şartları sağlayan ve kabul eden emekliler, bankadan geri ödemeksizin bir miktar promosyon almaya hak kazanıyor. Bu sayede hem emeklinin ekstra geliri hem de bankanın müşteri ihtiyacı sağlanıyor.

Emeklilerin sıkça sorduğu sorulardan biri, emekli promosyonu ne kadar sorusudur. Bu noktada, her bankanın belirlediği ayrı bir miktar olduğunu unutmamanız gerekiyor. Çünkü her banka kendine özel bir kurum olarak varlığını sürdürüyor. Bu nedenle de emekliler için belirlediği promosyon miktarını dilediği ölçüde ayarlayabiliyor.

TEB Emekliye En Çok Promosyon Veren Bankalar Arasında

TEB, emeklilere yüksek tutarda promosyon veren bankalar arasında yer alıyor. Bu bankanın emekli promosyonu ne zaman başladı sorusunun cevabı ise 24 mayıs 2021 tarihini gösteriyor. TEB, maaşını buraya taşıyan ve 36 ay boyunca TEB’de kalmayı taahhüt eden emeklilere promosyon veriyor. Bu promosyonu almak isteyen emekliler ayrıca bankaya en az 2 adet otomatik ödeme talimatı vermek zorunda.

Emekli maaşı, 1.500 TL’ye kadar olan emeklilere; 500 TL nakit, 500 TL de ek promosyon olmak üzere 1000 TL promosyon ödenecek. 1.500 ve 2.500 TL arası emekli maaşının promosyonu ise; 625 TL nakit, 675 TL ek promosyon şeklinde. 2.500 ve üzeri emekli maaşı olan müşterilere de; 750 TL nakit, 850 TL ek promosyonla toplam 1.600 TL ödeneceği vaat ediliyor.

Akbank ve Emekli Promosyon Sorgulama

Akbank da, emekliye fazla promosyon veren bankalar arasında yerini aldı. Akbank, emekli maaşını Akbank’a taşıyan müşterilerine 1.750 TL’ye kadar çıkan promosyon fırsatı sunuyor. Bu promosyondan faydalanmak için yapmanız gereken tek şey, 3 yıl bu bankada devam edeceğinizi taahhüt ederek emekli maaşınızı Akbank’a taşımak.

Emekli promosyonu sorgulama aşamasında 1.500 TL’ye kadar olan maaşlara; 500 TL SGK, 700 TL de ek promosyon veriliyor. 1.500 ve 2.500 TL arasındaki emekli maaşı sahipleri; 625 TL SGK, 875 TL de ek promosyon alabiliyor. Emekli maaşı 2.500 TL ve üzeri olan müşteriler için ise bu oran; 750 TL SGK, 1000 TL ek promosyon şeklinde hesaplanıyor.

Yapı Kredi Promosyonu ve 2021 Emekli Promosyonu Ne Zaman Verilecek?

Yapı Kredi’nin emekli promosyonu 2021 yılında 1.750 TL’ye kadar çıkabiliyor. 3 yıl boyunca emekli maaşını Yapı Kredi’den almayı taahhüt eden ve maaşını taşıyan müşteriler, bu nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Bu noktada emekli promosyonu ne zaman ödenecek sorusunun cevabını da vermek gerekiyor. Banka ile anlaşıp maaşını taşıyan emekliler hemen promosyona başvurup, ilk maaşıyla birlikte promosyonu alabiliyor. Yapı Kredi’nin promosyon tutarları ise şu şekilde; 0-1.500 TL arası maaşa 1.200 TL, 1.500-2.500 TL arası maaşa 1.500 TL, 2.500 ve üzeri maaşa 1.750 TL nakit promosyon vaat ediliyor.