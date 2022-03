Mahkum’dan Dünya Başarısı Geldi

Fox TV ekranlarının başarılı dizisi Mahkum isimli televizyon dizisi projesi Perşembe akşamlarında yayınlanıyor ve yeni bölümlerini ekranlara taşıyor. Dizi sosyal medyada ve reyting oranlarında büyük bir kitleyi etkiliyor ve ekranlara taşıdığı sahneleri ile adından söz ettiriyor. Milyonlarca hayranını ekranlara taşıyan dizi aynı zamanda sosyal medyada da çok sayıda paylaşımları ile adından söz ettiriyor ve gündemde kalmayı başarıyor. Dünya çapında da büyük bir başarıya sahip olan projede Onur Tuna, Seray Kaya, Hayal Köseoğlu, İsmail Hacıoğlu ve Melike İpek Yalova gibi birbirinden başarılı oyuncular rol alıyor. Çok sayıda sevilen ünlü isimlerin de başrollerde bulunduğu dizi bu başarısının karşılığını da alıyor ve yüksek izlenme oranları elde ediyor.

The Wit List bir ay içerisinde en çok takipçi elde eden dizlerim listelendiği bir araştırma gerçekleştirdi ve Şubat ayının bir numarasının Mahkum dizisi olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra Mahkum dizisi Instagram ortamında da en çok takipçi artışı sağlayan proje olarak görülmüştü ve bu durumun tesadüf olmadığı anlaşıldı.

Sevilen dizi Mahkum’un oyuncu kadrosunda bulunan ünlü isimler ve dizinin güçlü hikayesi her hafta dizi hayranlarının heyecanını yükseltiyor ve sosyal medya hesaplarında da dizinin başarısı sıklıkla konuşuluyor. Seyirci kitlesi yapımın elde ettiği bu gelişmeden çok memnun olurken her yeni bölüm de merak içerisinde takip ediliyor. Şubat ayı için yayınlanan raporda Mahkum dizisi 190 bin ile 1 sırada yer aldı ve en çok takipçi arttıran dizi olduğu bilgisine ulaşıldı. Proje 240 binin üzerine çıkan takipçi sayısı ile hızlı bir şekilde büyümeye devam ederken elde ettiği sonuçlar ile yapımcıyı ve izleyici kitlesini de çok mutlu etti. Hızla büyümeye devam eden dizi her hafta yeni izleyici gruplarını kendisine bağlıyor ve takipçi sayısını artırarak yayın hayatına devam ediyor.