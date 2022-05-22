Akbank faizsiz 50.000 TL ihtiyaç kredisi verecek mi? Bankadan açıklama geldi

Akbank son zamanlarda yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte gündem olmaya devam ediyor. Akbank yapmış olduğu kampanyalardan bir tanesi de faizsiz olarak ihtiyaç kredisi verip vermeyeceği merak edilmektedir. Bankalardan kredi kullanacak olan kişiler yüksek faizlerden şikayet ettiği için bankaların düşük faizli ve faizsiz kredi kampanyalarını araştırmaktadırlar.

Akbank yapmış olduğu faizsiz kredilerde ilk defa Akbank müşterisi olacak olan vatandaşlara 7.500 TL'ye kadar faizsiz kredi vereceğini açıklamıştı. Bu kampanya devam ederken yapılan yayınlar ile birlikte 50.000 TL'ye kadar da faizsiz kredi verileceği hakkında haberler çıkmaya başladı.

Akbank tarafından yapılan duyuru ile birlikte sadece 7500 TL'ye kadar ilk müşteri olan vatandaşlara faizsiz kredi verileceğini şu an için 50.000 TL faizsiz kredi için bir çalışma olmadığını açıkladı.

Akbank üzerinden 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bankanın güncel faiz oranlarından yararlanarak gelir belgesiz masrafsız hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Akbank 50.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeli olarak alacakları bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapabilmektedir.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak güncel faiz oranlarından yararlanarak 50.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusunda bulunmanız mümkün olmaktadır.

SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeniz yeterlidir. 44 25 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecek ve onaylanan tutarı anında hesabınıza yatırabileceksiniz.

Akbank direkt uygulaması kullanan vatandaşlar ise kredilerine hızlı bir şekilde alabilmeleri için Akbank mobil uygulaması internet bankacılığı şifresi oluşturarak bankanın mobil uygulamasını indirip Kredi başvurusunda bulunabilir.

İlk defa Akbank müşterisi olacak olan vatandaşlar ise en yakın Akbank şubesine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte 7500 TL'ye kadar verilecek olan faizsiz ihtiyaç kredisini kullanabilirler. Bu kampanyaya katılacak olan kişilerin banka kredi puanına bakılarak işlem yapılacak ve kredi notuna göre hızlı bir şekilde onay verilecek.