Mahkum Dizisinde Cemre Öldü, İzleyici Mutsuz!

Mahkum dizisi yayın hayatına başladığı ve reyting savaşına girdiği ilk günden bu yana oldukça başarılı sonuçlar elde etmiş ve bu sonuçlar ile adından söz ettirmişti. Proje yerleştiği birinciliği kimseye kaptırmamış ve yeni bölümleri ile her haftaya damga vurmuştu. Dün akşam büyük bir kayıp yaşanan dizi bu defa ise hayranlarını derinden yaraladı ve projenin gelecek bölümlerinde yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Mahkum dizisinin son bölümünde sevilen karakterler arasında yer alan Cemre ölerek projeye veda etme durumunda kaldı. Seyirci kitlesi Cemre karakterinin ölerek diziye veda edeceğini bilse de yine de izlemiş olduğu sahneler karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Fox TV ekranlarında perşembe akşamlarında yayınlanan ve uzun bir süredir birinciliği hiçbir projeye kaptırmayan Mahkum isimli dizi izleyici karşısına çıkardığı yeni bölümünde çok önemli bir karakter kaybını sahneledi. Başarılı oyuncu Seray Kaya tarafından hayat verilen Cemre karakteri dizide çok hüzünlü bir sahne ile öldü. Hayatını kaybeden Cemre sahnesi ardından seyirci kitlesi ise gözyaşlarına boğuldu.

Dizi hayranları sevilen karakter Cemre'nin hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarında çok sayıda paylaşım gerçekleştirdi. Dizi hayranları bu paylaşımlarda Cemre karakterinin ölmesi sebebi ile duydukları üzüntüyü anlattı ve kadar mutsuz olduklarını belirtti. Bir grup izleyici ise Cemre ismini karakterin hikayesinin yarın bırakılmayı haketmediğini belirtirken bu durumun hoşlarına gitmediğini de yazdı.

Bir diğer izleyici ise söz konusu karakterin ölmesi üzerine gözyaşı döktüğünü ifade etti ve sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda bu konuya açıklık getirdi. Cemre karakterinin diziden ayrılmasına büyük tepkide bulunan seyirci kitlesi bu durumun yaşanmaması gerektiğini savundu ve projenin son bölümü sebebiyle hissettiklerini yazdı. Dosya ve bıçağın ele geçmesi için Cemre karakterinin ölmemesi gerektiğini savunan seyirci kitlesi konu hakkında önemli paylaşımlar gerçekleştirdi.