Erşan Kuneri Yayın Tarihi Belli Oldu! Netflix’te İzleyici ile Buluşacak

Başarılı komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz'ın Netflix için çekmiş olduğu Erşan Kuneri isimli dizinin yayın tarihi açıklandı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Söz konusu projenin yayın tarihi 13 Mayıs olarak belirtildi ve açıklanan bu tarih dizi hayranlarını mutlu etti. Projenin çekimlerinin geçtiğimiz yaz mevsiminde gerçekleştiği bilgisine ulaşılmış ve detaylar da seyirci kitlesi ve Cem Yılmaz'ın hayranları tarafından takip edilmişti.

Netflix'te dizinin 13 Mayıs 2022 tarihi itibari ile seyirci kitlesi ile buluşacağı öğrenildi ve dizinin yayın tarihinin belli olması magazin gündeminin üst sıralarında yer alan konular arasında gösterildi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın hem başrolünde yer aldığı hem de hikayesini yazdığı dizide Çağlar Çorumlu, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Uraz Kaygılaroğlu ve Bülent Şakrak gibi birbirinden başarılı ünlü isimler de yer alıyor. Projenin çekimleri geçtiğimiz yaz gerçekleşmiş ve sosyal medya hesaplarından set görüntüleri de seyirci kitlesi ile paylaşılmıştı. Paylaşılan bu görüntüler seyirci kitlesinde merak uyandırmış ve projenin yayın tarihi merak içerisinde takip edilmişti. Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz'ın sevenleri dizinin yayınlanacağı tarihi merak içerisinde bekliyordu.

Sevilen oyuncu Cem Yılmaz'ın “Arif V 216” ve “G.O.R.A.” filmlerinde de yer alan Erşan Kuneri isimli fenomen karakterinin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıkları dizide konu edilecek.

Projenin ilk sezonunun toplam 8 bölümden oluştuğu açıklandı ve 13 Mayıs 2022 tarihi merak içerisinde beklenmeye başladı. Erşan Kuneri dizisi henüz çekim aşamasındayken de çok ses getirmiş ve dizi oyuncuları yapmış olduğu açıklamalar ile ilgi çekmişti. Başarılı isim Çağlar Çorumlu bir röportajında 8 bölümün her birinde farklı karaktere hayat verdiğini anlatmış ve açıklamaları ile merak konusu haline gelmişti. Yapılan bu açıklama sonrasında Erşan Kuneri dizisinin en sürpriz isminin Çağlar Çorumlu olacağı da bu şekilde öğrenilmişti.