Kusursuz Kiracı’nın beşinci yeni bölümü 27 Eylül Salı akşamı saat 20.00’da Fox TV’de ekranında izleyici ile buluşuyor. Mona ile Yakup karakterlerinin aşkının başladığı anlara izleyiciler şahitlik edecekler. Bu durum izleyicinin ilgisini şüphesiz çekecektir, ama reytinglere nasıl yansıyacağını tahmin etmek oldukça zor görünmektedir. Fox TV’de ekranlarının en sevilen dizileri arasında yer alan Kusursuz Kiracı dizisi yeni sezona hazırlanıyor. Dizi ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaya göre Fox TV ekranlarının Fenomen yapımları arasında yer alan Kusursuz Kiracı dizisinin 27 Eylül tarihi itibarıyla yeni sezona başlayacak. Dizinin Fox tv ekranlarında tam manasıyla Aşk fırtınası estirmekteydi. Yeni sezon öncesi izleyicileri çok önemli olay ve gelişmelerin beklediği dizide, Reyting konusunda da zirveye oynayabilecek mi? merak konusu oldu.

Kusursuz Kiracı Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu

Kusursuz Kiracı dizisi bir süredir dizi takipçilerinin gündeminden düşmedi. FOX TV'de yayımlanan dizisinin yönetmenliğini Yusuf Pirhasan üstlenirken senaryosunu da Nermin Yıldırım kaleme aldığı dizide Birçok usta ismin yanı sıra genç yetenekler de kadroda yerini almaktadır. Fox TV’de ekranların vazgeçilmezi olan dizi izleyicisinden tam not almış durumda. Kusursuz Kiracı yeni sezonda yayımlanan fragmana göre bomba gibi giriş yapılacağı konuşuluyor. Dizi takipçileri ise bu haberi sevinçle karşıladı. Fox TV ekranlarında damgasını vuracak olan dizide şimdiden gençlerin ilgisini çekmiş gibi duruyor. Dizinin sevenleri ise sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar ile dizinin başlayacağı günü iple çektiklerini bildirdiler

Fox TV’de Başlıyor

Geçtiğimiz sezona dizi aşk anlamında damgasını vurarak mükemmel bir giriş yapmıştı. Ancak sonraki bölümlerinde ilgi çekici bulmayan izleyicisi tarafından tepki ile karşı karşıya kalmıştır. Kusursuz Kiracı dizisi yeni sezona başlıyor. Dizi geniş bir hayran kitlesine yeniden ulaşabilecek mi merak konusu oldu. Dikkat çekici bir sezon finali ile giden kusursuz Kiracı dizisi yepyeni bölümleri Fox tv ekranlarında seyirci ile buluşacaktır. Seyirciler ise şimdiden yeni bölümleri büyük bir heyecan ve merak içerisinde beklemeye koyuldu.