Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Yayın Hayatına Başladı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin sekizinci bölümü 22 Eylül 2022 Perşembe günü Show TV'de yayın hayatına başladı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümünü tek parça full izleyebileceğiniz link ile haber sayfamızda yerini aldı.

Show TV'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 10. bölümü 22 Eylül günü yayın hayatına başladı. Haberimiz içerisinde yeni dizi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin onuncu bölümünü izleyebileceğiniz linki tıklayarak bulabilirsiniz.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizi Konusu

Yeraltı dünyasının en korkulan isimlerinden biri olan Yedi Emin, düşmanlarının kendisine düzenlediği bir saldırıda yanlışlıkla bir çocuğun hayatını kaybetmesi, üzerine beklenmedik bir karar alıp emniyete teslim olur ve mafyanın emniyet tarafından çökertilmesine yardımcı olunmasını sağlar. Yedi Emin kayıtlara ölü olarak geçer ve o günden sonra hayatına Sadi Payaslı olarak idame ettirir. Coğrafya öğretmeni olarak Karabayır Lisesi’nde göreve başlayan Payaslı’nın oraya yanında komiser Songül’le birlikte görevlendirilir.

Karabayır Lisesi’nin tek misafiri ise Sadi Payaslı olamayacaktır. Islahevinden Adalet Bakanlığı’nın pilot okul uygulamasıyla çıkan Can, Melek, Zülfikar, Mert ve Aylin de bu lisede eğitim görmek üzere liseye gelir. Hepsinin içeri girme sebebi de hikayeleri de birbirinden farklıdır…

Hayat Bildiği Gibi Dizisi Hak ettiği Ödüle Kavuştu

Yapımını BKM’nin üstlendiği SHOW TV ekranında beğeniyle izlenen, ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ reytinglerdeki başarısını ödüllerde de sürdürmeye devam edecek gibi duruyor. Dizinin, Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait olan yapımı gece düzenlenen Kariyer ve Teknoloji ödül galasında “Yılın Dizisi” ödülüne layık görülerek ödüllendirildi.

Geçen gece Leventte düzenlenen Wyndham Grand organizasyonda ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ ekibini sevilen oyuncular Özgü Delikanlı, Sanem Babi, Rojbin Erden, Onur Özer, Ali Berge oyuncuları filmi temsilen geceye katılan isimler oldular. Genç oyuncular “Yılın Dizisi” ödülünü hep beraber sahne de ödüllerini aldılar. İlk ödüllerini alan dizinin genç oyuncuları ise ‘Başta yapımcımıza ve yönetmenimize, kamera arkasında çalışanlara ve bizi her zaman destekleyen ekibimize ve değerli izleyicilerimize saygı ve sevgilerimizi sunarak teşekkür ederiz’ diyerek mutluluklarını ifade ettiler.