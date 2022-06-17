Kuş Uçuşu Oyuncuları Sonunda İtiraf Etti!

3 Haziran 2022 tarihinde gösterilmeye başlanan ve izleyici kitlesinden büyük beğeni toplayan Kuş Uçuşu isimli proje Netflix için çekilmişti. Projenin başrollerinde Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı 3 oyuncu yer alırken dizinin platformun son yayınlanan yerli yapımı olması da dizinin dikkat çeken özellikleri arasında gösterildi. Projenin 3 başrol oyuncusu da sergilemiş oldukları oyunculuk performansları ile ilgi çekerken oyuncuların hayat verdikleri karakterler de çok başarılı bulundu. Söz konusu yapım, Kuş Uçuşu dizisi günlerdir gündemden düşmeden Haberlere konu oluyor.

Netflix dizisinde X ve Z kuşağından 2 kadının çetin mücadelesi konu edilirken fiziksel şiddete kadar varan olaylar anlatılıyor. Ünlü oyuncu Birce Akalay projede deneyimli sunucu olan gazeteci Lale Kıran rolü ile sevenleri ile buluşuyor. Bu karakter ile dizinin öne çıkan ismi olan Akalay hayranlarından beğeni topladı. Diğer taraftan Miray Daner ise Kuş Uçuşu dizisinde çok şaşırtan bir karakter ile sevenleri ile buluştu. Miray Daner Kuş Uçuşu dizisinde Aslı isminde genç kuşak bir gazeteciye hayat veriyor. Oldukça gözü Kara bir karakter olan Aslı, hırslı ve Lale Kıran’ı takıntı haline getirmiş biri olarak performans sergiliyor.

Dizinin bir sahnesine iki kadının öldüresiye kavga ettikleri görülürken seyirci kitlesi de o sahneyi son derece vahşi ilginç ve sert buldu. Bunun yanı sıra 2 oyuncunun karakterleri de günlük hayata benzetildi ve pek çok televizyon kanalı ya da iş yerinde yaşanan mücadeleler hatırlandı. Dizinin çekimleri geçtiğimiz sene gerçekleşmişti ve proje merak içerisinde bekleniyordu. Miray Daner ve Birce Akalay dizi hakkında merak edilenleri anlatarak sorulara yanıt verdi.

İzleyici grubunun vahşi bulduğu o sahne için birlikte dövüş kareografisi yaptıklarını belirten 2 oyuncu sahnenin duygusunu ise çok önemsediklerini söyledi.