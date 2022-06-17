Akbank başvuru yapan kişilere hemen ödeme yapmaya başladı!

Akbank başlatmış olduğu bu Kredi kampanyalarında kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara 20.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak Kredi vereceğini açıkladı. Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında gelir belgesiz olarak kredi başvurusu yaptırmak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli olarak işlemlerini yapabileceği haberini verdi. Akbank kredi notu uygun olan vatandaşlara sms ile ihtiyaç kredisi imkanı sağlarken başvuru yapacak olan kişilerin ihtiyaç kredileri kullanmaları durumunda acil şartlara uygun olması durumunda Kredi imkânından faydalanacağı haberini de verdi.

Akbank resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler kredi kullanmak istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek işlemlerini 5 dakika içerisinde yapabiliyor. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapmak isteyen vatandaşlar 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olan Kredi başvurusunu cep telefonları üzerinden kredi yazıp boşluk bırakıp t.c kimlik numarasını yazarak 44 25 numarasına göndermesi durumunda kredi onayı alacağını söyleyebiliriz.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan ve kredi kullanmak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeli olarak alacakları bu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Akbank kredi kampanyasına katılarak işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar 90 gün ertelemeli olan bu Kredi kampanyalarına katılarak hızlı bir şekilde işlemlerini yapabilir ve 36 ay vadeli kredi kullanabilir.

Banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan vatandaşlara Akbank kendi imkanlarında sağlamış oldukları bu kredilerde hemen onay vereceğini açıkladı.

Akbank üzerinden sadece SMS ile kredi başvurusu yapılmıyor. Akbank direkt uygulamasını kullanan vatandaşlar da 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak Kendi internet bankacılığı hesapları üzerinden kredi başvurusunda bulunabiliyor.