Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Alâeddin Çatışıyor

ATV ekranlarında Zirve reytinglerin sahibi olan ve izleyiciden çok büyük ilgi ve alaka gören kuruluş Osman dizisi çarşamba akşamı saat 20.00’da ATV ekranlarında izleyenlerle buluşturulacak. Yayınlandığı günden bu yana ATV ekranlarında reytinglerin zirvelerinde dolaşan ve izleyiciden tam not alan kuruluş Osman dizisi yayınlandığı her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey saraydaki varlığını öğrenmiş olan Sultan Alâeddin Osman Bey’in oğlu Alâeddin’i yanında bırakması şartı ile Osman Bey’i serbest bırakacaktır.

Hakikat Gün Yüzüne Çıkacak mı?

Bu arada Osman Bey hakikati ortaya çıkarıp düşmüş olduğu bu durumdan kurtarılabilecek mi merakla bekleniyor. Osman Bey’i de sarayda Moğollara esir düşürmüş olan İsmihan Sultan Osman Bey hakkında ölüm emri verir iken Bu arada da Yenişehir’i ele geçirme fikrini de gerçekleştirme aşamasında ilk adımı atmış bulundu. Osman Bey ve Kayalar ise içerisinde bulunmuş oldukları bu olumsuz durumdan ne zaman kurtarılacak merakla bekleniyor.

Osman Bey ise Konya’da bulunan Sultan Mesut’u bulmak için niyet etmişken İsmahan Sultan’ın emri neticesinde de yakalanmıştır. Bayındır bey ise gerçek yüzü ortaya çıkınca ve bunu öğrenen Osman Bey Moğolların ipi boynuna geçirdiği sırada o cendereden Nasıl kurtulacağı da merakla bekleniyor. Osman ve Alpleri bütün mücadelelere rağmen yine de yakalanıyorlar. Ancak Alâeddin Bey Sultan Alâeddin’in huzurunda Osman Bey’in sarayda neler olup bittiğinin haberine ulaştırır.

Osman Bey ve Sultan Alaaddin artık karşı karşıyadır. Sultan Alaaddin, Alâeddin bey’i yanında bırakması koşulu ile onu serbest bırakacaktır. Bu serbestlik ise hakikat ortaya akşama geç devam edecektir. Osman Bey ise hakikati ortaya çıkarabilecek mi akıllarda soru işareti olarak bir müddet daha kalacağa benziyor.