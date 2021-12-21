Kubilay Aka’dan Yeni Dizi Haberi

Uzun bir süredir Show TV ekranlarında yer almaya devam eden başarılı oyuncu Kubilay Aka hayat verdiği karakterler ile sevenleri karşısına çıkıyor ve oyunculuk performansı ile dikkat çekiyordu. Vatanım Sensin isimli televizyon dizi projesinde iyi bir çıkışa imza atan ve daha sonra Show TV'nin sevilen dizisi olan Çukur’a geçiş yapan ünlü isim 4 sezon boyunca söz konusu dizide büyük işlere imzasını atmıştı.

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, Celasun karakteri ile adeta haftalara kazanmış ve oldukça etkili bir çıkış gerçekleştirmişti. Ancak dizinin finalini görmeden projeye veda etmek durumunda kalan ünlü isim, Cam Tavanlar isimli yazlık bir diziye başlamış ancak bu kez de şanssız olmuştu. Bensu Soral ile partner olan Kubilay Aka, Cam Tavanlar isimli dizi ile yüksek sayılabilecek izlenme oranları elde edememiş ve bu durum da projenin kısa süre içerisinde ekranlara veda etmesine sebep olarak gösterilmişti.

Yalnızca 8 bölüm sürerek yaz ortasında ekranlara veda etme durumunda kalan Cam Tavanlar dizisi hayal kırıklığına uğratmış ve beklentileri karşılayamamıştı. Ünlü oyuncu Kubilay Aka ise Cam Tavanlar isimli şanssızlık yaşayan dizi sonrasında dinlenme kararı almış ve bir süre boyunca ekranlardan uzakta kalmıştı. Ancak ünlü oyuncunun yeni bir projede rol alacağı bilgisine ulaşıldı ve gazeteci Birsen Altuntaş konu hakkında detayları takipçileri ile paylaştı. Kubilay Aka'nın bir transfer gelişmesinde yer alacağı ünlü oyuncunun sevenlerinin dikkatini çekti.

Yönetmen Ahmet Katıksız’ın hazırlıklarını yaptığı Oğlum isimli dizi için ünlü oyuncu ile anlaşma yapıldığı bilgisine ulaşıldı ve detaylar merak edildi. Dizinin çekimlerine ise kısa süre içerisinde başlanacağı öğrenildi ve Kubilay Aka ile birlikte Canan Ergüder, Songül Öden, Serhat Teoman, Timur Acar ve Nihal Yalçın ile anlaşmaların yapıldığı da belirtildi.