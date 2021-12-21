Canan Ergüder Kanseri Yendi

Star TV ekranlarında izleyici kitlesi karşısına çıkan Menajerimi Ara isimli televizyon dizisinde projesinde rol alan sevilen oyuncu Canan Ergüder, o dönemde meme kanserine yakalandığını öğrenmiş ve uzun süre boyunca magazin gündeminde sıralarında yer almıştı.

Başarılı dizi Menajerimi Ara’da sevilen bir karaktere hayat veren yetenekli isim Canan Ergüder meme kanserine yakalandığını öğrenmesi ardından tedavi sürecine başlamış ve sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine de sık sık sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Tedavi süreci sebebi ile ekranlara veda etmek zorunda kalan ünlü oyuncu, üzücü haber ile hayranlarını da yasa boğmuş ve merak içerisinde takip edilmişti.

Tedavi gördüğü süre boyunca kendisini merak eden sevenlerini hiç habersiz bırakmayan ve bununla birlikte zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımları ile tedavi süreci hakkında bilgi vermeyi ihmal etmeyen oyuncu titizlikle takip edilmişti. Görmüş olduğu kanser tedavisi sebebiyle saçları dökülen ünlü oyuncu Canan Ergüder bu dönemde objektiflere hiçbir zaman küsmemiş ve bazı zamanlarda peruk takarak fotoğraf çekilmişti. Bazı zamanlarda ise bandanalı görüntüsü ile sevenleri karşısına çıkarak sağlık durumu hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştiren ünlü oyuncu yaşadıklarını anlatmıştı.

Yetenekli oyuncu hakkında edinilen son bilgilere göre Canan Ergüder’in görmüş olduğu kanser tedavisinin tamamlandığı bilgisine ulaşıldı ve ünlü oyuncunun iyileştiği öğrenildi. Canan Ergüder’in kısa süre içerisinde setlere döneceği belirtilirken hayranlarına sürprizleri olan oyuncu dikkat çekti. Canan Ergüder’in Ay Yapım imzalı olarak izleyici karşısına çıkacak olan Oğlum isimli dizi ile tekrardan setlerde bulunacağı dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden son bir paylaşım yapan Canan Ergüder’in dökülen saçlarının uzaması da dikkat çeken bir gelişme oldu. Bunun yanı sıra Demet Evgar, Özge Borak, Ayşe Nil Şamlıoğlu ve Seda Bakan da yapılan sosyal medya paylaşımının altına çeşitli yorumlar yazdı.