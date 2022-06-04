Kril Yağının Faydaları Nelerdir?

İçeriğindeki omega 3 ile eikosapentaenoik asit ve dokosaheksaeonik asit kaynağı ile vücuda oldukça fayda sağlamaktadır. Kril yağı vücut için oldukça sağlık verici bir yağdır. Kril yağı ile ilgili birçok şey merak edilir ve faydaları araştırılmıştır. Merak ettiğinizi kril yağının faydalarından ve yararlarından nasıl faydalanırsınız bu makalede bulabilirsiniz. Kril yağı balık yağı gibi yağ asitlerine sahip değerdedir. Kolestrol ve ödemi önleyen faydası olan kril yağı kan trambositlerinin de yapışkanlığını alarak pıhtılaşmayı önlediği görülür.

Kril Yağı Nedir?

Okyanusların temiz sularında yaşayan kril adı ile bilinen karidese benzer bir canlıdan elde edilen yağa kril yağı denilmektedir. Kril’in anlamı Norveçte balina yemi anlamındadır. Kril plankton tükettiği için kırmızı ve pembe renkte görünmektedir. Omega 3 yağ asitleri kril yağının önemli bileşiğidir. Yağın ayrıca antioksidan ve anflimatuar pembe turuncu pigmente sahip olduğu bilinmektedir.

Kril Yağının Yararları Nelerdir?

Kril yağının vücuda birçok faydası bulunur iyi kolestrolü yükseltirken kötü kolestrolü düşürdüğü bilinir.

Zihin fonksiyonlarının gelişmesine yardımcı olur.

Arter ve kroner kalp yetmezliği riskini azaltmaya yardımcı olur.

Kas ve eklem ağrılarının dinmesine yardımcı olur.

İltihabı giderici etkisi vardır.

Bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur.

Cildin yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır.

Adet ağrısı sancılarının giderilmesine yardımcı olur.

Yaraların ve kesiklerin hızlı iyileşmesini sağlar

Göz sağlığını korur.

Karaciğer fonksiyonuna yararı vardır.

Ayrıca ishal, ağız kokusu, baş ağrısı, mide rahatsızlığı, göğüste yanma hissi gibi yan etkilere neden olan kril yağı alerjik sorunu olan kişilerde kullanılmamalıdır. Hamileler ve kan sulandırıcı ilaç kullananlarda hekim kontrolünde kullanılması önerilmektedir. Düzensiz beslenen kişilerde vücut dengesini sağlayan kril yağı vücuda gerekli değerleri vermede yardımcı olur.

Kril Yağı Kilo Verdirir mi?

Kril yağının vücutta zararlı maddeleri dışarı attığı bilinmektedir. Kilo sorunu olan kişilerde bel bölgesinde yağlanmayı önleyerek zayıflamayı hızlandırıcı etki eder. Kapsül şeklinde satılabilen ürün su ile yutularak tüketilebilir. Yemeklerle birlikte alınması tavsiye edilen kril yağı daha çok etki eder ve sağlığınızı korur.

Kril Yağı Saçlara Faydası

Kril yağının saçlara da yararı bulunur. Saçlara uygulamak için kullandığınız saç kreminin içine bir miktar kril yağı katarak saçlarınızı kremleyebilirsiniz. Daha bakımlı ve sağlıklı saçlara kavuşmak için saçlarınıza düzenli şekilde kril yağını uygulayabilir iyi sonuçlar alabilirsiniz. Kiril yağı hamileler ve emziren anneler için sakıncalı olabileceğinden kullanılmaması tavsiye edilmektedir. Farklı ilaç kullananların mutlaka doktora danışarak kullanılması önerilen kril yağı aktar ve eczanelerden temin edebileceğiniz bir üründür. Beyin sağlığını ve fonksiyonlarını iyileştiren kril yağı bağışıklığı koruduğu için tüketilip birçok sağlığa katkısı olduğu için tercih edilen ürünlerden biridir.