Koronavirüs Tedbirleri Güncellendi! İşte Salgın Yönetimi Rehberi

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yeni güncellemeler yaptı ve pandemi hakkında alınan tedbir kararları ile ilgili vatandaşa bilgi paylaşımında bulundu. Berber, kuaför, AVM, güzellik salonu, kırtasiye ve benzeri tüm işyerlerinde sosyal mesafe kuralında değişikliğe gidildi. Açıklanan mekanlarda daha önce 1 metre olan sosyal mesafenin 2 metreyi çıkarılması tavsiye edildi. Bunun yanı sıra, Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yapılan güncellemeler ile beraber pek çok sektöre HES kodu zorunluluğunun geldiği bilgisine ulaşıldı.

Dikkat çeken konuda Covid-19 Rehberi’nin Salgın Yönetimi ve Çalışma Bölümü’nde Bakanlık Bilimsel Danışma Kurulu tarafından güncelleme yapıldığı öğrenildi. Vatandaşa bilgi sunulmasının yanı sıra İçişleri Bakanlığı’nın kademeli normalleşme sürecinin 3. etabı hakkında yayınlamış olduğu genelgenin dikkate alındığı bunun yanı sıra temaslı takibi, evde hasta izlenimi, filyasyon rehberi ve salgın yönetiminde daha önce yapılan değişikliklerin yansıtıldığı güncellemelere göre yeni bilgilere ulaşıldı. İçişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelge dikkate alınarak AVM, kırtasiye, güzellik salonu, berber, kuaför ve benzeri tüm işyerlerinde 1 metre olan sosyal mesafenin 2 metreden daha fazla olmasının önerildiği ifade edildi.

Sosyal mesafe kuralının 1 metreden 2 metreye çıkarılmasının yanı sıra rehbere yeni maddeler de eklendi ve sayılan işyerlerinde maskesiz ve 2 metreden yakın halde 10 dakika süreyle bir arada bulunulması durumu hakkında bilgiler verildi. 2 metreden yakın halde 10 dakika süreyle bir arada bulunması durumunun yakın teması olarak değerlendirme altına alınacağı bilgisi vatandaş ile paylaşıldı ve aynı zamanda rehbere de eklendi. Rehberde 10 dakika olarak yazılan süre daha önce 15 dakika olarak açıklanmıştı. 10 dakika süreden uzun ve 2 metreden yakın olan kişilerin yüz koruyucu kullanmasının gerekliliği de ifade edilen bir diğer konu oldu.