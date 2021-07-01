Emekli İkramiyesi Hangi Tarihte Yatacak? 15 Temmuz’dan Önce Yatacak Mı?

Emekli ikramiyesi tarihleri yaklaşırken insanların aklına “emekli ikramiyesi hangi tarihte yatacak? 15 Temmuz’dan önce yatacak mı?” soruları gelmekte. Emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı olan ikramiyeler yılda iki kere olmak üzere Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı’nda veriliyor. Kurban Bayramı tarihin yaklaşmasıyla birlikte emekli ikramiyesinin ne zaman verileceği merak konusu olmuş durumda.

Emekli bayram ikramiyesi için henüz resmi bir tarih bilgisi verilmedi ancak genel olarak Kurban Bayramı’ndan bir hafta kadar önce yapılması bekleniyor.

Bir Önceki Dönemde Emeklilik İkramiyeleri Ne Zaman Verilmişti?

Her sene kurban ve ramazan bayramlarıyla yılda iki kere olmak üzere emeklilere verilen ikramiyeler ile emekli olan kişiler, ekonomik olarak biraz da olsa rahatlamakta ve ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Geçtiğimiz dönemde emeklilik ikramiyeleri Ramazan Bayramı öncesinde Mayıs ayı itibariyle hesaplara yatmıştı. Kurban Bayramı ikramiyesi ise Kurban Bayramı’ndan bir hafta kadar önce emeklilerin hesabına yatırılmıştı.

Emeklilik İkramiyesi 15 Temmuzdan Önce Yatacak Mı?

Yetkililerin henüz herhangi bir açıklamasının bulunmadığı ikramiyeler ile ilgili olarak sıkça sorulan bir diğer soru da “emeklilik ikramiyesi 15 Temmuz’dan önce yatacak mı?” sorusudur. Yetkililer şu ana kadar herhangi bir bilgilendirme yapmamış da olsa en geç Kurban Bayramı tarihinden bir hafta kadar önce ödemelerin yapılacağı düşünülmekte.

Hangi Emekliler Bayram İkramiyesinden Yararlanabilecek?

Kurban Bayramı yaklaşmasıyla birlikte emeklilere verilecek olan ikramiyeler için insanların aklına “hangi emekliler bayram ikramiyesinden yararlanabilecek?” sorusu gelmektedir. Emeklilerin ekonomik olarak biraz da olsa rahatladıkları ve yılda iki kere aldıkları ikramiyelerden kimler yararlanabilecek?

*SSK, Bağ-kur ve emekli sandığı emeklileri

* kendisi, şehit veya gazi yakını olan kişiler

* Ölüm aylığı alan kişiler

* Vazife ve harp malullüğü alan erbaşları ve erler

* Geçici olarak görev yapan köy korucuları

* Şeref aylığı alan kişiler

* Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

* Herhangi bir dalda şampiyon olan sporcular

*Terörden zarar gördüğü için aylık bağlanmış olan sivil kişiler ve hayatını kaybeden kişilerin hak sahipleri bayramda verilecek olan emeklilik ikramiyesinden yararlanabilecek olup ikramiye alacaklardır.