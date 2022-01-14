Koronavirüs Omicron ile Kendi Sonunu Getirecek!

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Coşkun Usta, omicron varyantı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve merak edilenleri yanıtladı. Omicron varyantının hızlı bir şekilde yayılıp enfekte ederek aktif bağışıklık sağladığını ifade eden Usta, çok fazla öldürücü olmadığını da belirtti. Bunun yanı sıra söz konusu varyantın bir anlamda kendi sonunu kendisinin de getirdiği şeklinde yorumlar gerçekleşti.

Omicron varyantı ile ilgili olarak yurt dışında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Coşkun Usta, diğer tüm varyantlardan farklı olan Omicron varyantının hücre içine yerleşme yönteminin farklı olduğunu açıkladı.

Varyantın adeta yeni bir form gibi karşımıza çıktığını ifade eden Profesör Doktor Usta, çok hızlı yayıldığını da söyledi. Bir çalışmanın İngiltere'de yapıldığını ve diğer virüsler gibi Omicron’un hücreye girmediğini ifade etti. Diğer mutasyonlar ve Delta varyantının hücreye bir eliyle gelip yapışırken diğer eliyle de hücreleri topladığını ifade eden Profesör Doktor Usta, üzüm salkımı gibi bir görüntünün oluştuğunu anlattı. Bunun yanı sıra Omicron varyantının reseptörlere bağlanıp hücrenin içine girdiğini aktardı.

Profesör Dr. Usta Omicron varyantının Delta varyantı gibi hücrenin üzerine yapışması durumunda immün sistemin fark edeceğini anlattı ve Delta varyantının kümeleşmesi sebebiyle ağır seyrettiğini ifade etti. Omikron varyantının ise daha hafif geçirdiğini belirten Profesör Doktor Usta, çok hızlı yayılmasının bir dezavantaj olduğunu ancak hastaneye yatış oranının da düşük olduğunu belirtti.

Omicron varyantının mevsimsel grip gibi durduğunu, aşağılara inmediğini ve üst solunum yollarında kaldığın açıklayan Profesör Doktor Coşkun Usta, tedaviye alınan yanıtın daha iyi olduğunu da paylaştı. Aşılı olan vatandaşların daha şanslı olduğunu ifade eden Usta, Omicron varyantının pandemi döneminin sonunu getirmesini umut ettiğini belirtti.