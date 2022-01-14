TC Kimlik Numarasına 15.000 TL Ödeme Alacaklara İyi Haber Geldi! Kampanya Başladı

15000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler kendi kimlik numaraları üzerinden sorgulama yaparak, hemen ne kadar kredi onayı alıp alamadıklarını görebiliyorlar. Yapılan son dakika kampanyası ile birlikte on beş bin TL'ye kadar acil ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere, Finansbank ve Denizbank, hızlı bir şekilde TC kimlik numarası üzerinden onay vereceğini açıkladı. Bu sabah itibariyle başlayan kampanya ile birlikte vatandaşlar, 36 ay vadeli 15000 TL kredi kampanyasına başvuru yapabiliyor. Üstelik banka şubesine gitmeye gerek kalmadan ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara SMS atarak, ne kadar kredi onay aldıklarını görebiliyorlar.

QNB Finansbank 15000 TL Ödeme

QNB Finansbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve bu bankadan ne kadar kredi onayı aldığı hakkında bilgi sahibi olabilir. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte Finansbank, 36 ay vadeye kadar sizleri on beş bin TL düşük faiz oranlarıyla kredi imkanı sunmaktadır. QNB Finansbank hesabı olan vatandaşlar ise banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu tamamlayabilir ve kredi onayı alması durumunda yine banka şubelerine gitmeden, krediyi hesabına yatırabilir.

Denizbank 15000 TL Ödeme

Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, kimlik numarası üzerinden sorgulama yaparak bu banka üzerinden ne kadar kredi onayı alacaklarını görebiliyorlar. Denizbank, düşük faiz oranları ile vermiş olduğu, ihtiyaç kredisi başvurusunda, banka şubelerine gitmeden SMS ile kredi başvurusu alıyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin.

Yapılan başvuru ile birlikte kredi başvurusu. 5 dakika içerisinde sonuçlanacak ve onaylanan tutarı en yakın Denizbank şubesi üzerinden kimliğinizle birlikte gelir belgesiz olarak kullanabileceksiniz. ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa Denizbank, mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan da ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak, şubelere gitmeden kredi kullanabilir.

Denizbank kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların kredi kullanabilmeleri için banka kredi notu: 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka kredi notu düşük olan vatandaşlar kefil vererek veya ipotek vererek, banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.