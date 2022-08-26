Koronavirüs Geçirenler Kanser Mi Oluyor? Veriler Korkuttu!

Şu ana kadar koronavirüsün kanser hastalığını arttırdığına dair bir ilişkinin bulunmadığını ifade eden Profesör Doktor Fazıl Aydın, önemli açıklamalarda bulunarak sağlık gündeminde adından söz ettirdi.

Covid getirenlerde kanser riski fazla ya da kovid geçiren kanser olacak şeklinde herhangi bir verinin henüz bulunmadığını ifade eden Aydın, merak edilen konulara yanıt verdi. Son iki sene içerisinde pandemi sebebiyle hastanelerde iletişimin büyük bir oranda kesintiye uğradığını açıklayan ve bu sebeple koronavirüsün kanser hastalarının tanılarında gecikme yaşanmasına neden olduğunu kaydeden Aydın, rölatif olarak kanser görünme oranlarında dünyanın her tarafında artış bulunduğunu ifade etti.

Güncel olarak dünyanın her tarafında kanser hastalarında artış olduğunu ifade eden Aydın kanserin kalp damar hastalıklarından sonra 2. sırada geldiğini ifade etti. Diğer taraftan kanserin önümüzdeki 15-20 sene içerisinde dünyanın her tarafında en fazla ölüme sebep olacak olan hastalık olarak görüldüğünü açıklayan Aydın, tanı ve teşhis imkanlarının arttığını söyledi. Bunun yanı sıra insanların doktorlar ile olan iletişiminin de daha çok arttığını ifade eden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Profesör Doktor Fazıl Aydın, kanser risk faktörlerinin ve kanserojenlerin arttığını da aktardı.

Bu durumun yalnızca Doğu Karadeniz'de değil dünyanın her tarafında aynı şekilde olduğunu ifade eden Aydın koronavirüs geçirmenin kanseri arttırdığına dair henüz bir ilişkinin bulunmadığını açıkladı. Bunun yanı sıra pandemi dönemi esnasında son 2 sene içerisinde insanların hastane ile olan iletişiminin kesildiğini ifade eden Aydın, bu durumun kanser hastalarında tanımlama yapılmasını gecikmesine neden olduğunu ifade etti. İnsanların koronavirüs korkusuyla hastanelere gidemediğini ifade eden Aydın, tedavilerin aksadığını da söyledi.

Aydın Doğu Karadeniz Bölgesi'nde en sık olarak görülen kanser türlerinin akciğer ve meme kanseri olduğunda dikkat çekerken dünyanın her tarafında olduğu gibi Doğu Karadeniz Bölgesi'nde karşılaştığımız kanser türünün aynı olduğunu ifade etti. Diğer taraftan dünyada en sık olarak rastlanılan kanserin akciğer kanseri olduğu açıklandı ve konu hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. 90'lardan sonra çok etkili mücadelelerin sigaraya karşı yürütüldüğü belirtilirken bu mücadelelerin yanıtsız kalmadığı ve akciğer kanserinin meme kanserinden sonra 2. sıraya düştüğü açıklandı.

Kanser taramaları hakkında konuşan ve bu taramaları yaptırmanın ne kadar önemli olduğunu ifade eden Aydın, taramanın her şeyden önce yapılması gerektiğini ifade etti. Her bayanın meme kanserleri için 40 yaştan sonra 2-3 yılda bir mamografi çektirmesi gerektiğini ifade eden Aydın, 50 yaşta ilk olmak üzere en az 10 senede bir de bağırsak kanserleri için kolonoskopi yapılmasının gerekli olduğunu söyledi.

Özellikle yoğun sigara kullanan kişiler için akciğer kanseri hakkında birkaç senede bir tomografi çektirmek de tavsiye edildi. Kanser yerine geç kalmaktan korkulması gerektiğine vurguda bulunan Aydın, erken teşhis edilen kanserlerde 0'e yakın bir şifa şansının bulunduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra beklenmeyen kanamalar, herhangi bir diyete bağlı olmayan kilo kayıpları, kan tükürme, yutma zorluğu, hazımsızlık, idrardan kan gelmesi ve idrar yapmakta zorluk gibi durumlarda mutlaka kişilerin hekime en kısa süre içerisinde başvurması önerildi. Kadınlar için ise en önemli olanın memelerde fındık, nohut gibi sertliğin ele gelmesi halinde bir hekime başvurmak olduğu söylenildi.