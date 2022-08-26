Kışlık Domates Konservesi Nasıl Hazırlanır, Tarifi Nedir?

Pek çok kişi evinde kışlık domates konservesi yapmak için malzemelerini aldı ve hazırlık yapmaya başladı. Yaz mevsiminin sonuna doğru yaklaşırken geleneksel saklama geçmiş çağlardan beri günümüzde de devam ediyor. Konserveleme, depolama yöntemleri arasında yer alırken domates konserveleri ise bu yöntemin en başında geliyor. Domatesler konserve haline geldi ve menemen yapımında, çorba yapımında ve sos yapımında kullanılmaya başlanarak pek çok sağlıklı yemekte adından söz ettirdi.

Yaz mevsiminde daha lezzetli ve taze olan domatesi muntazam bir şekilde konservede muhafaza etmek isteyenler için kışlık domates konservesinin nasıl hazırlanacağını, tarifini ve püf noktalarını haberimizin devamında detaylı bir şekilde yazdık.

Oldukça pratik olan domates konservesi yapımı istenilen her çeşit domates ile yapılabilmesi özelliği ile de çokça tercih edilmektedir. Zeytinyağı, tuz, cam kavanoz ve istenilen kadar domates gerekli olan malzemelerdir.

Çanakkale domatesi olması genel olarak pek çok kişi tarafından tercih edilir ve kışlık konservelerde kullanılır. Çanakkale domatesinin kullanıldığı süre boyunca çok lezzetli olacak olan konserve diğer yaz domatesleri ile de yapılabilmektedir. Öncelikle alınan domatesler bol su eşliğinde güzel bir şekilde yıkanır ve bir kenara konulur. Daha sonra farklı bir kap içerisinde su ısıtılır ve daha sonra su kaynamaya başladıktan sonra farklı bir kaba alınır. Ardından cam kavanozlar kaynayan ve farklı bir kaba alınan suyun içine bırakılır. Daha sonra kapakların da sudan geçirilmesi gereklidir ve bu durumun unutulmaması tavsiye edilir. Kapakları da sudan geçirip farklı bir tarafa bıraktıktan sonra konserve yapımına başlanılır.

Konserve yapılması sırasında domateslerin kabuğunun soyulmaması gerekir fakat kabuktan rahatsız olunması durumunda domates kabuğunu soymak da bir problem oluşturmayacaktır. Gıdada ölçülen en güçlü antioksidan olarak domates kalp hastalığı ve kanser gibi hastalıkların önlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu sebeple özellikle konserve yapımı sırasında kabuğunun soyulmaması ve kullanılması önemli olmaktadır.

Kavanoz işi bitip domates yapımına geçildiği sırada domatesler yemeklik bir şekilde doğranır ve isteğe bağlı olarak robottan da çekilebilir. Fakat çok incelmediği durumda domatesten daha lezzetli bir hal alacağı da bilinmektedir. Doğranan domatesler tencereye alınır ve bu durumun püf noktası ise domatesleri yeterli seviyede kaynatmak olacaktır. Domates diğer sebzelere göre çok piştiği zaman daha sağlıklı bir üründür fakat konserve yapımında ise salça kıvamından uzak olması gerekir.

Ocağın küçük kısmına alınan domatesler doldurulmaya başlanır ve sıcak şekilde bir bez yardımıyla domatesler kavanozlara eklenir. Konservelik domatesler sıcak sıcak kavanozlara doldurulur ve kavanozların üzerine yarım kaşık zeytinyağı eklemesi yapılır. Kavanozların ağzının hiç hava almayacak şekilde kapatılması gerekmektedir. Kavanozun hava alması durumunda ise yapılan bütün emekler çöpe gidecek ve konserve bozulacaktır.

Kavanoz kapaklarının ağzını iyi bir şekilde sıktıktan sonra bir bez üzerine konserveler ters çevrilip dizilir. Bu şekilde konservelerin bir gece boyunca beklemesi konserve yapımı sırasında tavsiye edilen bir durumdur. Konserveler ertesi gün kontrol edilip kapakları zorlanır ve eğer bir açılma olmuyorsa kavanozlar iyi bir şekilde hazırlanmış demektir. Serin bir yerde muhafaza edilmesi gereken konserveler sıcak hava yerine dolapta durması halinde daha iyi sonuç verecektir.