Çin’in, Yeni Mega Havalimanı Resmen Açıldı

Sichuan Airlines tarafından gerçekleştirilen açılış uçuşu, Pazar günü saat 11: 10'da Pekin'e gitmek üzere havalandı.

Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu, şu anda ülkede Şanghay ve Pekin'den sonra iki uluslararası havaalanına sahip üçüncü şehir.

Yaklaşık 70 milyar Çin yuanı (10,8 milyar $) maliyetle inşa edilen devasa havacılık merkezinin birinci aşaması, yılda 60 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip ve ülkenin güneybatı bölgesini daha da açıyor.

Toplam 710.000 metrekarelik bir alanı kapsayan üç pist ve iki terminal faaliyette. Devlet medya kuruluşu Xinhua, havalimanının sonunda yılda 120 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip 1,4 milyon metrekarelik terminallere ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Ünlü pandaların yanı sıra Sichuan, baharatlı mutfağı ve güzel manzarasıyla ünlüdür ve bu da onu hem yerli hem de yabancı turistler arasında Çin'in en popüler turistik yerlerinden biri haline getirmektedir.

Ancak şimdilik, yeni havalimanı sadece eskilere hizmet verecek. Çin, çoğu uluslararası yolcuya kapalı olmaya devam ediyor.

Havacılık analisti Brendan Sobie, "Chengdu'daki yeni havaalanına sürekli hızlı büyümeyi sağlamak için ihtiyaç vardı" dedi. "Çin'in iç pazarı pandemiden tamamen kurtuldu ve hızla büyümeye devam edecek. Şehrin büyüklüğü ve Çin'deki merkezi konumu göz önüne alındığında, Chengdu fayda sağlamak için çok iyi bir konumda."

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) son rakamlarına göre, Çin'in iç trafiği Nisan 2021'de Nisan 2019'a kıyasla %6,8 arttı. Guangzhou'nun güney metropolündeki Baiyun Uluslararası Havalimanı, Atlanta'nın Hartsfield-Jackson'ını geçerek dünyanın en büyük havalimanı oldu. 2020'nin en yoğun havalimanı.

Pandemiden önce, eski Chengdu Shuangliu Uluslararası Havalimanı, yolcu hacmi açısından ülkenin dördüncü büyük havalimanıydı. Sobie, 2020'de "iç pazara olan yüksek bağımlılığı nedeniyle pandemiden diğer büyük havalimanlarından daha az etkilenmesi nedeniyle aslında ikinci en büyük hava limanıydı" diye ekliyor.

Çin'in havaalanı hedefleri

Yeni Chengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı, Çin Güneybatı Mimari Tasarım ve Araştırma Enstitüsü, China Airport Construction Group Corporation ve Fransız mimarlık firması ADP Ingenierie'den oluşan bir konsorsiyum tarafından tasarlandı.

Birinci aşamanın tamamlanması beş yıl sürdü ve yüz tanıma yazılımı, kendi kendine check-in kioskları, akıllı güvenlik sistemleri, otomatik biniş kapıları ve AI robot kapıcıları dahil olmak üzere bir dizi son teknolojiyi içeriyor.

Bir metro hattı, havalimanını şehir merkezine bağlamaktadır. Saatte 140 kilometreye varan hızlara ulaşan tren yolculuğu 37 ila 44 dakika arasında sürüyor. Yeni tesisi Chengdu Shuangliu Uluslararası Havalimanı'na bağlayan metro hattının 2023'te tamamlanması planlanıyor.