Kızılcık Şerbeti Yeni Bölümü Sosyal Medyada Çok Konuşuldu

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve yeni bölümlerini yayınlamaya devam eden Kızılcık Şerbeti isimli televizyon dizisi projesi 20 Ocak cuma akşamında dikkatleri üzerinde topladı. Dizi projesi hem sosyal medyada hem de reyting oranlarında yayınlandığı kanalın yüzünü güldüren sonuçlar elde etti ve bu gelişme ile adından söz ettirdi. ABC1 ve AB kategorilerinde sezonun en çok konuşulan dizisi olan Yalı Çapkını isimli dizi projesinin arkasından 2. sırada bulunan Kızılcık Şerbeti isimli yapım totalde ise 7. sırada yer alarak ilgi topladı. Sizler için haberimizin devamında yeni bölümü ile sosyal medyada sıklıkla adından söz ettirmeye devam eden Kızılcık Şerbeti isimli televizyon dizisi projesi hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Kızılcık Şerbeti isimli dizi projesinin 13. bölümü yayınlandı ve yayınlanan bölüm sonrasında proje izleyici grubunun daha çok ilgisini çeken bir dizi haline geldi. Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun Fatih ve Doğa karakterlerine hayat verdiği dizi projesinde oyuncu kadrosunda yer alan diğer ünlü isimler de oldukça beğeni topluyor. Doğukan Güngör ile Sıla Türkoğlu'nun yanı sıra Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen ve Ceren Yalazoğlu gibi isimler oldukça başarılı bir şekilde oyunculuk performansı sergiliyor ve izleyici ile buluşuyor.

Dizi projesinde Doğa ve Fatih arasında aileleri sebebiyle yaşanan gerilimler devam ederken Doğa karakterinin evi terk etmesi sonrasında aile farklı bir gergin sürece giriş yaptı. Diğer taraftan Ömer'in karısı olduğunu düşündüğü kişinin aslında yengesi olması dizinin yeni bölümünde damga vurdu. İkizinin ölmesi sonrasında onunla evlendiği ve daha sonra oğlunun da aslında yeğeni olduğu açığa çıktı. Yapılan evliliğin gerçek bir evlilik olmadığı öğrenildi ve Ömer ile Kıvılcım çifti dikkatleri üzerinde topladı. Seyirci grubu yaşanan bu gelişmelerden sonra televizyon ekranlarında yayınlanacak olan dizide yeni bir aşk hikayesini izleyecek ve hangi olayların yaşanacağını öğrenecek.

Kızılcık Şerbeti dizisinde modern bir aile ile muhafazakar bir ailenin çocuklarının evlenmesi ardından yaşanılanlar anlatılıyor. Sosyal medyada son bölümü ile günün en çok konuşulan dizisi haline gelen Kızılcık Şerbeti toplamda 187.000 ileti sayısı aldı. Show TV projesi olan Kızılcık Şerbeti’ni 187.000 ileti sayısı alması ardından ikinci sırada ise 69.100 ileti sayısı ile Yalı Çapkını 2. sırada yer aldı. 3. sıra ATV dizisi olan Ateş Kuşları isimli projenin oldu ve bu dizi 13.600 iletti sayısı olarak adından söz ettirdi. 4. sırada ise Barbaros Hayreddin dizisi yer aldı ve dizi 1900 adet sayısı alarak dikkatleri üzerine çekti. Sosyal reyting oranlarına bakıldığı zaman İyilik dizisi ise 5 sırada yer alarak 1600 ileti sayısını imza attı. Kızılcık Şerbeti ile birlikte Yalı Çapkını dizisi de reyting oranlarının yanı sıra sosyal medyada da güçlü bir duruş sergiliyor.