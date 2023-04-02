Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Yok Mu, Ne Zaman Yayınlanacak, Dizi Neden Ceza Aldı?

Ekranlarda yayın hayatına başladığı günden bu yana Kızılcık Şerbeti dizisi senaryoda büyük bir değişim yaşamıştı. Show TV ekranlarında izleyiciyle oluşan dizi ilk başlarda seküler ve muhafazakar iki farklı ailenin yaşadıklarını anlatıyordu. Farklı düşüncelerde olan ailelerin aynı değerleri ancak farklı bir yaşam sürdükleri olgu üzerinden hareket ediliyordu. Hikayede toplumsal fay hatlarının çok derin olmadığı aslında yaşam tarzlarının farklı görünse de değerlerin aynı olduğu havası yansıtılıyordu. Bu şekilde toplum içerisinde yaşam tarzlarında farklılıklar bulunsa da değerler konusunda farklı görünen ailelerin birbiriyle aynı olduğu yönünde mesajlar verilmesi amaç olmuştu. Dizide seküler ve muhafazakar aileler arasındaki ortak noktalara değiniliyordu ve bu durumun topluma fayda sağlayacağı düşünülüyordu. Yaşanan bu durum ise reyting oranlarında çok etkili olmamış ve dizide büyük bir sıçrama yapamamıştı.

Kızılcık Şerbeti dizisinin büyük bir sıçrama yapamaması sonrasında senaristler ikili insan ilişkilerinin toplumda var olan yansımaları ortaya koymaya başladı ve senaryo Nursema ile Umut karakterleri üzerinden değişti. Fatih ile Doğa karakterleri dizide 2. plana itildi ve bu durum hikayede büyük bir değişim olduğunu gözler önüne serdi. Diğer taraftan Ömer ile Kıvılcım karakterlerinin de birbirleri ile çok uyumlu oldukları gösterildi ve iki farklı yaşam tarzına sahip olan insanların bir arada olabileceklerine yönelik önemli bir mesaj paylaşıldı.

Dizide bu noktaya kadar her şey normal gözükse de senaristler türbanlı olan Nursema karakteri üzerinde yoğunlaştı ve muhafazakar camia diziye tepkide bulundu. Nursema karakterinin ailesinin talebi üzerine İbrahim ile evlendirilmesi ardından camdan itilmesi gibi olaylar üst üste toplandı. Nursema'nın yaşadığı büyük dramı ailesinin sonradan öğrenmesi gibi olaylar da izleyiciyi kızdırdı. Dizinin senaryosunda yaşanan bu olaylar reytinglerde patlama yarattı ve Kızılcık Şerbeti dizisi en çok izlenen proje haline geldi.