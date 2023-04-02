Berker Güven'den Hayat Verdiği Somer Karakterine Zehir Zemberek Sözler!

Salı akşamlarında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisi yayın hayatına devam ediyor. Ünlü oyuncu Berker Güven ise dizi projesinde Somer isimli karaktere hayat veriyor ve bilinçli bir oyunculuk performansı sergiliyor. Daha önceki karakterlere göre Somer karakterini canlandırma konusunda çok problem çekmediğini söyleyen Güven karakterin bazı özelliklerinden ise memnun olmadığını açıkladı. Somer'in hoyrat davranın ve muhakemesiz olan taraflarını sevmediğini belirten ünlü oyuncu Ayvalık'ta gerçekleşen dizi çekimlerinin de çok iyi gittiğini söyledi.

Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarında iki sezondur ekranlara damga vurarak yeni bölümlerini izleyici ile buluşturuyor ve ilgiyle takip ediliyor. İzleyici grubunu her salı akşamında ekran başına kilitlemeye devam eden dizi projesi ilginç hikayesi ile beğeni topluyor.

Projede hayat verdiği Soner karakteri ile hafızalara kazanan ve izleyici kitlesinin gönlüne taht kuran genç oyuncu Berker Güven, Üç Kız Kardeş isimli dizide hayat verdiği Somer karakteri ile ilgili özel açıklamalar gerçekleştirdi. Ünlü oyuncu Üç Kız Kardeş dizisini ve Somer karakterini kendi tarafından yorumlayarak önemli açıklamalara imza attı.

Ayvalık'ta çekimlerin çok keyifli gerçekleştiğini belirten Berker Güven sette herkesin birbirine karşı dost canlısı ılımlı ve hoşgörülü olduğunu söyledi. Üç Kız Kardeş dizisinde Somer karakterine hayat verirken kendisini konforlu ve rahat hissettiğini belirten Berker Güven bu dizide rol almaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Diğer taraftan diziyi çok sevse de canlandırdığı karakterin hoyrat davranan taraflarını ve muhakemesiz davranışlarını sevmediğini açıklayan Berker Güven dikkatleri üzerine çekti.

Dizide Somer ile Türkan arasında olan ilişki hakkında konuşan Berker Güven Türkan ile Somer'in birbirini hiç tanımadan aile baskısı ile evlenen iki insanın değişim yolculuğu olduğunu anlattı.