Kızılcık Şerbeti Nursema'nın Yüzleşmesi İzleyicileri Show TV'ye Topladı

Yapımcılığı Faruk Turgut tarafından üstlenilen ve yapımı Gold Film tarafından yapılan Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti son haftalarda Nursema ve Alev karakterleri ile sıklıkla gündemde yer alıyor. Başrollerde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Settar Tanrıöğen, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı dizi projesi dün akşam yeni bölümün ekranlara taşıdı. Günü AB ve ABC1 gruplarında birincilik ile tamamlamayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisi bu iki kategoride çift haneli reyting oranları elde ederek büyük başarı kazandı. Diğer taraftan tüm kişiler kategorisinde ise rakibi olan Yalı Çapkını’nın arkasında gelerek ikinci sırada boy gösterdi.

Sosyal medyada zirveye oturan Kızılcık Şerbeti dizisi yaklaşık 4 saat boyunca TT listesinde bulundu. Nursema etiketi de yaklaşık 3 saat boyunca Twitter'ın TT listesinde yer alarak dikkat çekti. Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde Nursema babası olan Abdullah'ın her şeyi annesini anlatması şartı ile evine geri dönme kararı aldı. Nursema, Abdullah ve Pembe yüzleşmesinde seyirci grubu nefeslerini tuttu ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi.

Babası Abdullah'ın Alev’e olan hislerini annesine anlatmasını isteyen Nursema daha sonra annesinin yaşayacağı yıkımı düşünerek bunu engelledi ve itirafın önüne geçti. Doğa ise staj yaptığı klinikte hastalarına Fatih'in karar verdiğini öğrendi ve yeni bir klinik bulması sonrasında Fatih'e sitem etti. Bunun yanı sıra Mustafa ve Sönmez'in ortak olduğu lokantanın açılış tarihinde aileler bir arada toplandı. Sönmez'in lokantada Malatya ve Antakya'ya ait olan yöresel yemeklerin yapıldığını ifade etmesi Türkiye'de yaşanan deprem faaliyetlerine değinmesi dikkat çeken bir gelişme oldu.

Abdullah Nursema'ya yardım eli uzatmaları sebebiyle Alev ve doğaya hediye alarak teşekkür etmek istedi ve izleyici grubu heyecanlı bir şekilde projeyi seyretti.