Gülcemal Dizisi Oyuncularından Büyük İtiraf Geldi!

Geçtiğimiz hafta perşembe akşamında ilk bölümünü izleyici karşısına çıkaran Gülcemal dizisi Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlamıştı. Proje ilk bölüm sonucunda elde edilen reyting oranlara bakıldığı zaman beklenen büyük reyting çıkışını yapamadı fakat bu durum dizinin 2. bölüm sonuçlarının çok önem kazandığını ortaya koyan bir gelişme oldu. Murat Ünalmış ile Melis Sezen ikilisinin başrolde performans sergilediği dizi güçlü bir hikayeyi ekranlara getiriyor. Sevilen oyuncu Murat Ünalmış daha önce hayat verdiği karakterlere benzer bir şekilde sert erkek rolü ile dizide rol almaya başladı. Seyirci grubunun sevdiği bir tarz ile tekrardan ekranlarda performans sergileyen Murat Ünalmış, Melis Sezen ile partnerlik sürecini çok başarılı bir şekilde yürütüyor.

Güzel oyuncu Melis Sezen de Sadakatsiz dizisinde sergilediği büyük başarı sonrasında yeni projesine adım attı ve bu gelişme ile adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu sosyal medyada sıklıkla adından söz ettiriyor ve yeni projesi ile merak konusu oluyordu. Ancak Gülcemal dizisinin 1. bölümünü yayınlaması sonrasında Melis Sezen'in dizinin ilk bölümünde sergilediği oyunculuk performansı ve performansın inandırıcılığına yönelik sorgulayıcı paylaşımlar yapıldı. Fakat sonraki haftalarda ise bu durumun değişeceği düşünülüyor. Yeni yayınlanan diğer dizilerde de benzer durumların sıklıkla yaşanıyor olması Melis Sezen için bir örnek oluşturdu.

Önceki haftalarda Adım Ferah dizisinde rol alan Demet Özdemir için de benzer eleştiriler yapılmıştı fakat sonraki haftalarda bu sorunların ortadan kaybolduğu görülmüştü. Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayan dizi için ekip konsantre olmuş bir şekilde çalışıyor ve kamera arkasından da çeşitli görüntüler paylaşılıyor. Melis Sezen, güzel ve çirkin masalı olarak tanımlanan hikaye için büyülü bir dünya dedi ve dikkatleri üzerinde topladı. Melis Sezen'in partneri Murat Ünalmış, dizide hayat verdiği karakterin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.