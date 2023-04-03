Kızılcık Şerbeti Nursema ile Umut Başrollerden Rol Çalıyor!

Kızılcık Şerbeti isimli televizyon dizisi projesi her ne kadar yayın hayatına başladığı ilk haftalarda büyük ses getirmese de bu durum bir noktada kırılmıştı. Özellikle Nursema karakterinin yaşadığı olaylar ile patlama yapan dizi pek çok eleştiriyi de beraberinde getirmişti. Cuma akşamlarının sevilen projesi Kızılcık Şerbeti büyük bir başarı ile yayın hayatına devam ediyor ve hikayede yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oluyor. Dizinin sonraki bölümlerinde senaryoda Umut ile Nursema aşkının daha fazla öne çıkacağı düşünülüyor. Show TV, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından diziye 5 bölüm durdurma cezası verilmesi ardından itiraz sürecinin yaşanacağını belirtmişti.

Bu durumun nasıl sonuçlanacağı henüz bilinmese de senaryoda hangi karakterler üzerinde ağırlık yaşanacağını tahmin etmek ise artık zor bir durum olmaktan çıktı. Projenin yan rolleri olan Serkan Tınmaz ile Ceren Karakoç gibi iki başarılı oyuncu artık başrol oyuncularından rol çalıyor. Geçtiğimiz hafta dizinin yeni bölümünde Umut ile Nursema aşkında çok önemli gelişmeler olacağı açıklanmıştı. Önceki hafta senaristlerin nasıl bir planlama yaptıkları da kısmen öğrenilmişti.

Senaryoda Nursema karakterinin Umut'a karşı olan aşkının adım adım mutlu günlerine doğru ilerlediği görülecek. Bu durum seyirci grubunun ilgisini çekmek için de iyi bir seçim olarak değerlendiriliyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin 21. bölümünde Nursema ile Umut aşkı tekrardan dirilecek ve bu durum projenin sonraki bölümlerine de damga vuracak.

Ünlü oyuncu Serkan Tınmaz hayat verdiği Umut karakteri ile dikkat çeken bir isim oldu ve Ceren Karakoç ile çok iyi bir partnerlik süreci yürüttü. Kızılcık Şerbeti dizisi Serkan Tınmaz'ın kariyeri için çok önemli bir dizi olarak görülüyor. Diğer taraftan Ceren Karakoç da bu dizi sayesinde ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olarak görülüyor.