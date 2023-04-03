Güzel Günler Dizisi 19. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak, Neler Yaşanacak?

Pazar akşamlarının sevilen eğlenceli dizisi Güzel Günler Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Bugüne kadar 18 bölümünü geride bırakan söz konusu dizi projesi 9 Nisan Pazar akşamında hayranları karşısına çıkacak. Eğlence dolanlar ve kahkahalar 19. yeni bölümde yer alacak. Proje 18. bölüm reytinglerinde AB grubunda 7., bütün kişilerde 12. Oldu. Proje ABC1 grubunda da günü 8. olarak tamamladı. Güzel Günler dizisi önceki haftalarda daha başarılı sonuçlar elde etse de son günlerde izleyici kaybı gibi bir durum yaşanıyor.

Dizinin 18. bölümü sonrasında ekranlara gelen 19. bölüm tanıtımında Cemre ile Atakan'ın futbol maçının eğlenceli dolu dakikalara sahne olduğu görüldü. Füsun Atakan'ın takımında yer aldı ve halı sahadaki performansı ile izleyici grubuna güldürdü. Güzel Günler dizisinin yeni bölümünde seyirci kitlesini kahkahaya boğacak sinyaller verildi. Her pazar akşamında saat 20.00'de Show TV ekranlarında yeni bölümü ile hayranları karşısına çıkan Güzel Günler dizisi merak ve heyecanı içerisinde takip ediliyor. Son olarak 19. yeni bölüm fragmanını yayınlayan dizi 18. bölüm sonrasında da dikkat çekti.

Oyuncu kadrosunda Ecem Erkek, Binnur Kaya, Zeynep Çamcı, Leyla Tanlar, Burak Dakak, Olgun Toker, Seray Gözler, Yıldıray Şahinler, Duygu Köse, Oya İlogullari ve Orkuncan İzan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Taşçı oturuyor ve dizinin senaryosu Selin Tunç tarafından kaleme alınıyor.

Güzel Günler Altan kimdir, gerçek adı nedir, Zeynep Çamcı kaç yaşında, nereli?

36 yaşında olan ünlü oyuncu Zeynep Çamcı 11 Aralık 1986 tarihinde Bodrum Muğla'da doğmuştur. Ünlü oyuncu İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde lisans eğitimini gerçekleştirmiştir. Bugünlerde Güzel Günler dizisinde rol alan Zeynep Çamcı Altan isimli karaktere hayat vermektedir.