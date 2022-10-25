Kızılcık Şerbeti Dizisinden Beklenti Çok Büyük! Show TV Umutlu

Yeni dizi projesi olan Kızılcık Şerbeti isimli yapım Show TV ekranlarında hayranları karşısına çıkacak. İlk bölümü ile 28 Ekim cuma akşamında ekranlardaki yerini alacak olan Kızılcık Şerbeti isimli dizi projesi dikkatleri üzerine çekti. Show TV dizinin yayını öncesinde tanıtım için büyük bir çaba sergilerken proje hakkında yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu. Dizi projesinin uzun yıllar devam etmesi ve başarılı olması adına kanal yetkilileri de büyük bir çaba sergiliyor. Seyirci grubu diziye karşı umudun çok büyük olduğunu fark ediyor ve projeyi izlemek için sabırsızlanıyor.

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Müjde Uzman ile beraber başrolde iki genç oyuncunun da bulunması dizi hakkında dikkat çeken bir detay olarak yorumlandı. Doğukan Güngör ile Sıla Türkoğlu dizinin başrol oyuncuları olarak performans sergileyecek ve izleyici karşısına çıkacak. Son dönemde bazı tecrübeler yaşamış olsa da her iki genç oyuncu ilk kez böyle önemli bir projede başrol oluyor. İkili Fatih ve doğa karakterlerini hayat vererek izleyici ile buluşacak. Çiftin arasındaki uyumun dizinin başarısına direk olarak etki edecek olması sebebiyle iki ünlü oyuncu büyük bir sorumluluk aldı.

Bir aşk hikayesini ve farklı iki ailenin yaşadıklarını anlatacak olan Kızılcık Şerbeti isimli televizyon dizisi projesinde muhafazakar bir ailenin oğlu olan Fatih ile seküler bir ailenin kızı olan Doğa arasında yaşananlar ekranlara taşınacak. Kızılcık Şerbeti isimli dizi Show TV ekranlarında yayınlanacak ve projenin Türkiye dizi dünyasında çok yeni bir deneyimi beraberinde getireceği görülecek.

Projede iki farklı kültürden olan ailenin hayatlarını ortak bir yaşam içinde sürmeleri ve pek çok farklılıklarına rağmen aslında bazı konularda aynı noktada durduklarını anlamaları dizi hakkında dikkat çeken bir detay oldu. Türkiye'nin en yaygın yaşam gerçeklerinden biri olan ortak değerler ama farklı kültürler konusu dizide titiz bir şekilde işlenecek.

Toplumun çok geniş bir kesiminde meydana gelen bu durumu ortaya koyacak olan Kızılcık Şerbeti dizisi farklı bir hikaye ekranlara taşıyarak anlatacak. Dizinin bu kadar önemli olmasının bir diğer sebebi ise farkındalık yaşanması sebebiyle büyük bir önem taşıması. İyi bir uyum yakalayan Doğukan Güngör ile Sıla Türkoğlu ikisi güçlü bir iş birliği sergileyerek dizinin en önemli başarı kriterinin sorumluluğunu aldı.

Partneri Doğukan Güngör ile iyi anlaştığını ifade eden ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu Emanet dizisiyle parlamıştı. Partneri Doğukan Güngör ile birbirlerini anlamaya ve tanımaya odaklı olduklarını ifade eden Türkoğlu çok uyumlu çalıştıklarını da belirtti.

Doğukan Güngör Zümrüdüanka dizisi ile adından söz ettirmişti ve bu defa çok farklı bir hikaye ile Türkiye'nin gündemine gelecek. Partneri Sıla Türkoğlu'nun çok enerjik ve çok sıcak olduğunu belirten Doğukan Güngör, partnerinin kendisi gibi yerinde durmakta zorlandığını açıkladı. Her ikisinin de enerjisinin ekranda karşılık bulmasını umduğunu belirten ünlü isim açıklaması ile dikkatleri üzerine çekti.