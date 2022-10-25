Camdaki Kız Rafet’e Sette Doğum Günü Sürprizi

Uzun bir süredir Perşembe akşamlarında seyirci kitlesi ile Kanal D ekranlarında buluşmakta olan Camdaki Kız dizisi heyecanlı bir şekilde yayın hayatına devam ediyor. Çok geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanarak televizyon ekranlarında ekranlara getirilmişti. Usta oyuncu kadrosu ile dikkat çeken ve yeni bölümleri ile adından söz ettiren Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesi Nalan ile Hayri'nin yasak aşkını anlatıyor.

Toplamda 3 sezondur devam etmekte olan Camdaki Kız dizisi OGM Pictures imzalı olarak Kanal D ekranlarında seyirci grubu ile buluşuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan ünlü isimlerin sergiledikleri güçlü performanslar ile başarı grafiğinde dikkatleri üzerine çeken dizi ekranların en başarılı projeleri arasında bulunuyor. Dizi ekibinin çok iyi anlaştığı ise zaman zaman sosyal medya paylaşımlarından anlaşılıyor. Ekipte yer alan oyuncuların sette sıcak bir iletişime sahip oldukları da bu şekilde ortaya çıkıyor.

Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinin oyuncuları dizide Rafet Koroğlu isimli karakteri canlandıran usta oyuncu Tamer Levent'in doğum günü kutlamayı ihmal etmedi. Tamer Levent'e sette sürpriz bir doğum günü partisi hazırlayan Camdaki Kız ekibi o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. 13 ekim tarihinde 72 yaşına basan ünlü oyuncu Tamer Levent, Camdaki Kız ekibinin böyle olduğunu yazdı. Doğum gününde İstanbul'da olmadığını açıklayan usta oyuncu ekip arkadaşları ile doğum günü birlikte kutlayamadıklarını fakat bugün ise coşkuyla kutladıklarını yazdı. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile ne kadar mutlu olduğunu gözler önüne seren usta oyuncu dikkatleri üzerine çekti.

Tamer Levent'e sürpriz yaparak pasta kesen Selma Ergeç ile Tuğrul Tülek gibi başarılı oyuncular dizide Rafet Köroğlu karakterinin kızı ve damadı karakterlerine hayat veriyor. Bu fotoğraf kareleri sosyal medyaya yansıdı ve seyirci grubu da paylaşılan fotoğraflar sonrası büyük bir mutluluk yaşadı. Perşembe akşamlarına yeni bölümleri ile damga vuran Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesi heyecan dolu sahneleriyle yayın hayatına devam ediyor. Dizinin 22 Perşembe akşamında 53. bölümü yayınlandı ve Nalan'ın Sedat ile bağları kopma noktasına geldi. Nalan, Hayri’nin dışarı çıkma teklifini kabul ederken ikilinin ormanda çok güzel bir gün geçirmesi de dikkat çeken bir gelişme oldu. Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesi Perşembe akşamında Kanal D ekranlarında yayınlanan son bölümde birbirinden önemli gelişmeleri seyirci karşısına çıkarttı. Nalan'ın annesi olan Feride karakterinin Cana'nın bebeği aldırmadığını öğrenmesi diziye damga vurdu ve Feride Cana’yı kaçırarak bir çözüm bulmak istedi. Feride Cana’yı kaçırması ile durmadı ve bu durumu Rafet'e anlatarak seyirci kitlesine büyük bir şaşkınlık yaşattı.

Feride ise bebeği aldırmadığını öğrenen Cana’yı kaçırdı ve bu durumu Rafet’e söyledi. Nalan ile Hayri’yi arabada şakalaşırken yakalayan Sedat ise yeni bölümde yapacakları ile merak konusu oldu. Selen'in peşini bırakmayacağının sinyallerini veren Emir ise dizide ilgileri üzerinde topladı.