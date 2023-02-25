Kıvanç Tatlıtuğ'un Yeni Dizisi Aile'nin Fragmanı Çok Beğenildi

Kıvanç Tatlıtuğ hayranları uzun bir süredir oyuncunun televizyon ekranlarında bir dizi yer almasını bekliyordu. Ekranlara uzun bir süre boyunca ara veren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ televizyon dizisi hayranlarından uzakta kalmıştı ve kendini çok özletmişti. Ünlü oyuncunun sevenleri ise Kıvanç Tatlıtuğ’u sabırsızlıkla bekliyor ve yeni projesini merak içerisinde takip ediyordu. Ünlü isim 2018 senesinde yayınlanan Çarpışma dizisi ardından tekrardan hayranları ile buluşacak ve çok iddialı bir diziyle ekranlarda yer alacak. Televizyon izleyicileri oyuncu kadrosunu çok iyi buldukları ve hikayesini merak ettikleri projeyi sabırsızlıkla bekliyor ve projenin ilk bölümünü ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki Aile dizisi ne zaman başlıyor, Aile dizisi nerede çekildi, hangi kanalda yayınlanacak?

Aile dizisi hakkında beklenen açıklama Show TV tarafından yapıldı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Kanalın ne zaman ekrana getireceği araştıran Aile isimli televizyon dizisinin yayın tarihi sonunda öğrenildi. 1. bölümünü 7 Mart Salı akşamında izleyici karşısına çıkaracak olan Show TV saat 20.00'de dizinin ilk bölümünü yayınlayacak. Dizi çekimlerinin de deprem felaketi sebebiyle bir süreliğine durdurulduğu öğrenilmişti. Aile dizisi için bu süreçte yayın planlaması değişti ve projenin 1. bölümünün 3. fragmanı izleyici karşısına çıktı.

Birçok izleyici fragman yayınlandığı zaman çok mutlu oldu ve dizinin ilk bölümü daha çok merak edildi. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ ikilisinin ne kadar iyi bir dizi çifti olduğu konusunda hemfikir olan izleyici grubu diziyi merak içerisinde takip ediyor. Sosyal medyada da Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın ne kadar başarılı bir dizi çifti olduğu konuşuluyor ve iki ünlü ismin ekran uyumunun çok yüksek olduğu belirtiliyor. Diğer taraftan izleyici kitlesinin hemfikir olduğu başka bir konu da ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ (39) ile ilgili oldu. Ünlü ismin yaş aldığı zaman daha genç ve daha karizmatik gözüktüğü şeklinde mesajlar geldi. Dizi, özellikle oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Pek çok kişi Aile dizisi hakkında benzer düşüncede yorumlar yapıyor ve fikirlerini açıklıyor. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yaş aldıkça yakışıklılık seviyesini de arttığını belirten izleyici grubu oyuncuya övgü dolu yorumlar yazıyor. 5 senelik bir ara ardından televizyon ekranlarına yeniden dönüş yapacak olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya ortamında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Aile isimli televizyon dizisi projesinin çok başarılı reyting sonuçları alarak 2023 senesinin en önemli projelerinden biri olacağı tahmin ediliyor ve herkes bu durumu bekliyor. Aile dizisinin fragmanları bile milyonlarca kez görüntülendi ve sosyal medyada diziye karşı gösterilen destek katlanarak arttı.

Devin ve Aslan karakterlerinin aşkı Aile isimli televizyon dizisi projesinde yayınlanacak ve proje Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. 7 Mart tarihinde ilk bölümünü yayınlayacak olan Aile dizisi salı akşamlarının en sevilen dizilerinden biri olmaya aday olarak gösteriliyor.