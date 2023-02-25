Ekin Türkmen Korku Yaşıyor ve Çaresizlik Hissediyor!

Başarılı oyuncu Ekin Türkmen, 6 Şubat Pazartesi gününde art arda meydana gelen 2 deprem felaketi sonrasında karmakarışık duygular yaşamaya başladı. Ardından sonraki süreçte de üst üste Hatay'da yaşanan depremler ile beraber ülke gündeminde tek konuşulan konu da deprem haline geldi. 110 binden fazla kişinin yaralandığı ve 43 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem milyonlarca insanın hayatını bir anda değiştirdi. Tüm ülke deprem felaketi sonrasında yaraların sarılması adına seferber oldu ve ünlü oyuncu Ekin Türkmen de bu seferberlik haline dikkat çekti. Her insanın depremi konuştuğunu ve ne yapabileceğini sorguladığını anlatan ünlü oyuncu Ekin Türkmen adından söz ettirdi ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Çok çaresiz üzgün hissettiklerini belirten ünlü oyuncu Ekin Türkmen ülke olarak böyle olaylar olduğu zaman iyi şeyler yaptıklarını ve yardımsever olduklarını açıkladı. Bu şekilde dayanışma ruhunun önemini işaret eden ünlü oyuncu Ekin Türkmen yapmış olduğu açıklamalarla dikkatleri üzerinde topladı. Bunun yanı sıra sosyal medya hesaplarında da depremde enkaz altında kalan insanlardan mesajlar görmenin herkese ağır bir şekilde yaraladığını dikkat çeken ünlü oyuncu önemli bir mesaj verdi.

Göçük altında kalan insanlardan mesajlar gördüklerini ifade eden başarılı isim Ekin Türkmen bu durumun kendilerini mahvettiğini söyledi. Çok kötü olduklarını ve inanılmaz bir acı çektiklerini belirten ünlü oyuncu ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalıştıklarını söyledi. Yardım etmeye ve anlamaya çalıştıklarını belirten Ekin Türkmen yaşananın çok ağır bir deprem olduğunu söyledi.

İstanbul için beklenmekte olan büyük depremi de hatırlatan ünlü oyuncu Ekin Türkmen Kahramanmaraş ve çevrelerde meydana gelen büyük yıkımın benzerinin İstanbul'da da yaşanacağı gerçeğinden korktuğunu anlatarak dikkatleri üzerinde topladı. Yasta olduklarını ve üzüldüklerini belirten ünlü oyuncu Ekin Türkmen ne yapabileceklerini konuştuklarını belirtti.

Bu konuda Allah'tan iyi bir millet olduklarını belirten ünlü oyuncu Ekin Türkmen karmakarışık duygular içerisinde olduklarını ve İstanbul depremi için korktuklarını söyledi. Aynı şeyi yaşar mıyız diye endişe duyduğunu açıklayan ünlü isim nasıl önlem alınacağını ise bilmediğini ifade etti. İstanbul'un yenilenmesinin ve binaların uygun bir duruma getirilmesini çok zor gözüktüğünü açıklayan Ekin Türkmen depremden etkilenen vatandaşlar için üzüldüğünü de söyledi.

İstanbul'da beklenen deprem için korku duyduğunu ifade eden ünlü oyuncu kötü bir ruh hali içerisinde olduğunda açıklayarak dikkatler üzerine çekti ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Ekin Türkmen kimdir, kaç yaşında, nereli?

22 Ağustos 1984 yılında İzmir'de Doğan Ekin Türkmen aslen Nevşehirlidir. Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi tiyatro bölümünde tamamlayan ünlü oyuncu Ekin Türkmen Best Model Of Turkey’e katılmıştır. Daha sonra Osman Sınav ile tanışarak oyunculuk kariyerine adım atan ünlü oyuncu Ekmek Teknesi dizisinde performans sergilemiştir. Bir süredir oyunculuk kariyerine ara veren ünlü oyuncu son olarak deprem hakkında yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti.