Kıvanç Tatlıtuğ Kral Kaybederse Dizisi İle Anılıyor

Kıvanç Tatlıtuğ hayranları geçtiğimiz hafta ortaya atılan bir iddia karşısında heyecanlandı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili yeni bir dizi haberi gündeme bomba gibi düştü ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştirildi. Konu ile ilgili olarak Star TV ekranlarında ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un Kral Kaybederse isimli dizi ile yer alacağı belirtildi. İddialara göre ünlü isim ulusal kanala büyük bir dönüş gerçekleştirecek ve sevenleri ile buluşacaktı. Fakat Kral kaybederse dizisi ve Kıvanç Tatlıtuğ arasında henüz bir anlaşma yapılmadığı da açıklandı.

Aylar önce Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabı olan Kral Kaybederse’nin dizi projesi olarak da yayınlanacağı haberi açıklanmış ve ne zaman yayın hayatına başlayacağı da merak konusu olmuştu. 2022 senesinde dizinin ekranlara geleceğini ifade eden Budayıcıoğlu ise henüz ortada bir senaryonun bulunmadığı bilgisini paylaşmıştı. Hikayede Kenan isimli bir adamın başrolde olduğu bilinirken narsisist ve bencil adam rolüyle ekranlarda yer alacağı açıklanmıştı. Dizi hakkında İbrahim Çelikkol sonrasında Kıvanç Tatlıtuğ gibi başarılı bir ismin de adı geçti ve detaylar merak konusu oldu.

Yeni dizi hakkında geçtiğimiz hafta ortaya atılan bir iddiaya göre projenin yayınlanacağı kanal ve başrol oyuncusunun belli olduğu aktarılmıştı. Açıklanan bu bilgilere göre Kral Kaybederse isimli yeni dizi Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak ve projenin başrol oyuncusu da Kıvanç Tatlıtuğ olacaktı. Fakat konu hakkında elde edilen bilgilere göre henüz bir anlaşmanın yapılamadığı ve dolayısıyla ortada henüz kesin bir durumun olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden dizi yorumları yapan Çakma Televizyoncu, Kıvanç Tatlıtuğ hakkında bilgi paylaşımında bulundu ve ünlü oyuncunun kadın partnerleri için 3 ayrı ismin geçtiğini ifade etti. Bu isimler Serenay Sarıkaya, Neslihan Atagül ve Büşra Develi olarak açıklandı.