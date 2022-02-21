Cinsel İstismar Sanığı Konuştu: “Engelli Olduğunu Bilmiyordum”

Ankara'da 27 yaşındaki zihinsel engelli olan Şirin Dilan E. isimli genç kadını alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğu suçlaması ile tutuksuz yargılandığı öğrenilen 29 yaşındaki Muhammet Burak E. hakim karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu. Duruşmada sanık kötü bir niyetinin olmadığını belirtirken genç kadının engelli olduğunu bilmediğini de söyledi. Engelli genç kadın ise uzman gözetiminde ifade verdi ve cinsel istismar suçlaması ile yargılanan sanığın kendisine sen engelli değilsin insanların ne söylediğini düşünme dediğini belirtti. Daha sonra sanığın kendisine tacizde bulunduğunu, videosunu çektiğini ve kendisinin gitmek istediğinde ise bunu izin vermediğini söyledi.

Geçen sene 4 Ağustos tarihinde Yenimahalle ilçesinde oturan zihinsel engelli genç kız evinden çıkması sonrasında kaybolmuştu. Polis ekipleri tarafından genç kadının telefon sinyallerinin Etimesgut ilçesinden geldiği tespit edilmiş ve genç kadın o bölgede bulunan bir parkta yürürken görülmüştü. Yapılan çalışmalardan 16 saat sonra genç kadına ulaşılmış ve ifadesi alınmıştı. Konu hakkında edinilen bilgilere göre Muhammet Burak E. isimli sanık ise engelli kızı zorla alıkoyduğu ve cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile gözaltına alınmış fakat daha sonra mahkeme tarafından adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.

Genç kadının Adli Tıp Kurumu raporuna göre cinsel istismara uğradığı tespiti gerçekleşti ve sanık hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve cinsel istismar suçlarından 32 seneye kadar hapis istemiyle dava açıldığı bilgisine ulaşıldı.

Sanık hakim karşısında vermiş olduğu ifadede iki medeni insan gibi bir araya geldiklerini, kendisinin genç kadına çok kibar davrandığını ve kötü bir niyetinin bulunmadığını söyledi. Genç kadının engelli olduğunu bilmediğini ifade eden sanık sosyal medya aracılığı ile kendisi ile tanıştığını ve yine sosyal medya aracılığı ile arandığını öğrendiğini belirtti.

Genç kadın ise ifadesinde sosyal medya aracılığı ile durumunu ve engelli olduğunu sanığa belirttiğini anlattı.