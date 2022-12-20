Kıvanç Tatlıtuğ Kadın Başrol İle Yarışı

Televizyon ekranlarına en son olarak Çarpışma dizisiyle izleyici karşısına geçen Kıvanç Tatlıtuğ oynamış olduğu her yapımda bir adım öne çıkarak kariyerine başarı üzerine başarı ekleyerek dikkatleri üzerine çekmeye de başarıyor. Projelerde oynamış olduğu her karaktere ayrı bir başarı katan ünlü oyuncu hız kesmeden başka projelerde de yer almaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yaz boyunca bir dijital platform olan Netflix için çekilen yakamoz s245 isimli bir proje ile isimden çokça söz ettirmeyi başarmıştı. 2019 yılından bu yana 3 yıl sonra bir anne dizisi ile ikramlara merhaba diyecek olan oyuncu ise son günlerde isminden sıklıkla Bu aile projesi ile konuşulmaya başlandı.

Aşıklar Bayramı Dizisi Netflix’te

Netflix’te aşıklar Bayramı isimli projenin gösterimi sunulması ile birlikte ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ yazın konuşulan isimleri arasında yer almayı başarmıştı. Bundan ayrı olarak ise gerçek hayattan kurt Efe’nin dünyaya gelmesiyle birlikte magazin basınında adından söz ettirmeyi başardı. Son zamanlarda bir aile dizisiyle hayranlarını merak içerisinde bekleten ünlü oyuncu dizi başlamadan yaşanmış olan kadın oyuncu karmaşası ünlü oyuncuyu da şaşkınlığa uğrattı.

Yakamoz s245 dizisinde beraber oynayacakları Özge Özpirinççi ile başrol oyununda yer alınacağı biliniyordu. Ünlü oyuncu yeni işi için ise Bodrum’dan İstanbul’a gelmişti ve Mercan isimli kızını da dünyaya getirdikten uzun süre e içerisinde dizilerde olmayacağı hayranlarına bir müjdeyi vermişti. Ekranlarda en son kadın dizisinde rol alan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ise bu sefer dizideki Bahar rolü ile mesleğinde çok anlamlı bir yer edinmiş olan aynı zamanda Fox TV dizisiyle izleyiciler çok büyük takdir görmüştü. Son olarak kadın dizisinden sonra 2 yıl ara vererek ekranlardan uzak bir yaşam sürmüştü.