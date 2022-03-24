Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinççi’yi Buluşturan Dizinin Yayın Tarihi Açıklandı

Başrollerini Özge Özpirinçci ile Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı yeni dizi Yakamoz S-245'in yayın tarihi belli oldu ve dizi hakkında yapılan açıklamalar dikkat çekti. Netflix Türkiye'nin yeni dizisi olan projede bir denizaltı hikayesi anlatılacak ve dizi dikkat çekecek. Netflix nisan ayında ABD'de ekrana gelecek içerikler hakkında paylaşımda bulundu ve 20 Nisan tarihinde söz konusu projenin yayınlanmaya başlayacağının duyurusu resmen gerçekleşti.

Aksiyon macera türündeki dizinin yapımcılığı ise OGM Pictures tarafından üstlenilirken söz konusu projenin yönetmen koltuğunda ise Umut Aral ve Tolga Karaçelik oturuyor. Bunun yanı sıra projenin senaryosunun ise Jason George önderliğinde Cansu Çoban, Atasay Koç, Murat Uyurkulak ve Sami Berat Marçalı gibi çok iyi bir senarist kadrosu tarafından kaleme alındığı biliniyor.

Dizinin ilk sezonunun 18 bölümden oluştuğu bilinirken projenin konusunda ise bir deniz altında araştırma görevine katılmak için hazırlık yapan deniz biyoloğu ve özgür ruh dalış eğitmeni Arman’ın hikayesinin konu edildiği biliniyor. Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde yer aldığı projenin kadrosunda ise başta Özge Özpirinçci olmak üzere Ertan Saban, Meriç Aral, Onur Ünsal, Ece Çeşmioğlu, Ecem Uzun, Güven Murat Akpınar, Alper Saldıran, Ersin Arıcı, Hakan Salınmış ve Jerry Hoffman gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Projenin konusunda ise dünyayı vuran bir doğa felaketi sonucunda bilim ekibi ve Arman’ın hayatta kalmak adına bir askeri deniz altına binmesi gerektiği anlatılıyor. Ekip ve Arman neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir taraftan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırmaktadır. Özge Özpirinçci ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi iki başarılı ismin başrolünde yer aldığı dizi hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Yaşanan tüm olayların sonunda Arman ve ekibinin planlarında başarılı olup olamayacağı merak ediliyor ve yaşanacak olan gelişmeler araştırılıyor.