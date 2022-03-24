SON DAKİKA: Doğal Gaz Faturasına Taksit İmkânı Başladı! Kimler Faydalanıyor

Artan maliyetler ve gider tablolarından en çok nasibini alanlar arasında doğal gaz faturaları gelir. Ziraat Bank Kart sahiplerine sağladığı kolaylıkla birçok müşterisinin ilgisini çekmeyi başardı. Bank Kart’ın kredi kartı özelliğinden ödenen 120 TL ve üzeri faturalarda peşin tutar üzerinden 3 taksit imkânı sağladığı ifade edildi.

Kampanya Katılım Şartları

Ziraat Bankasının müşterilerine sunduğu peşin tutar üzerinden 3 taksit imkânı için gereken şartlarda ayrıntılı olarak paylaşıldı. Kısa mesaj, bankkart.com internet adresi ya da mobil uygulama üzerinden kampanyaya katılımın sağlanabileceği ifade edildi.

Kart sahiplerine sunulan bu avantaj için yine kartın asli sahibinin kendisinin başvuru yapması gerekir. Kısa mesajla başvuru yapılması için izlenmesi gereken yöntemde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. IGDAS yazıp kısa mesajla 4757 numarasına atılmasının yeterli olduğu ifade edildi.

Katılım için kart sahibinin kendi cep numarasının bankada kayıtlı olması ve bu numara üzerinden kısa mesajın gönderilmesi gerekir. Kampanyaya dahil olan Ziraat Bankasının müşterileri İGDAŞ vezneleri ve İGDAŞ İstanbul üzerinden yapılacak fatura ödemelerinde taksit imkanından yararlanabilecektir.

120 TL ve üzeri gelen doğal gaz faturalarına taksit imkânı 31 Mayıs 2022 tarihine kadar geçerli olacaktır. Bank kart sahibi fatura ödemelerinde kredi kartı özelliği bulunan kartlardan işlem yapmalıdır. Aksi takdirde taksit uygulaması geçersiz olur.

Kampanya Bitiş Tarihi Ne Zaman?

Kısa mesajla katılım sağlayan müşterilerin göndermiş oldukları mesajlar tamamen ücretsizdir. Kampanyaya dahil olan kartlar ise banka tarafından ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Bank kart, Bank kart Başark, Bank kart Business ve Bank kart Genç olarak ifade edilmiştir. Kampanya 01 Ekim 2021 tarihinde açılmış olup 31 Mayıs 2022 tarihinde sona erecektir. Ziraat Bankasının kampanya ile ilgili her türlü iptal ve cayma gibi hakkı bulunur.

Doğal gaz faturalarını Bank kartlarının kredi kartı özelliğinden ödeyen müşterilere sunulan seçeneğin 120 TL ve üzeri faturalar için geçerli olduğu ifade edilmiştir. Ziraat Bankası her dönem yaptığı özel kampanyalarla halkın yanında yer aldığını belirten bankalar arasındadır. Son dönemde oldukça zorlanılan doğal gaz faturalarının taksitle ödenmesi imkânı birçok vatandaşı bir nebze olsun rahatlatacak cinsten uygulamalar arasındadır.