Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor! Başak Dizer hamile!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden müjdeli haber! Başak Dizer hamile olduğu öğrenildi.

5 yıldır evli olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden beklenen müjde geldi. 44 yaşında olan Başak Dizer hamile olduğu öğrenildi.

37 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor. 2016 yılında kendinden 7 yaş büyük Başak Dizer ile evlenen Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor. Çiftin bebek beklediği müjdesi geldi.

Başak Dizer açıklama yaptı mı?

Sabah gazetesi son dakika olarak verdiği habere göre, Başak Dizer'in hamile olduğu ortaya çıktı. Tatlıtuğ haberi alır almaz çok mutlu olduğunu ve eşini öpücüklere boğduğu öğrenildi.

Ancak Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti henüz bir açıklama yapmadı.