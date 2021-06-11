Ek Maaş Fırsatı Geldi 10 Ay Boyunca Maaş Alınacak Haberi Duyuruldu

İŞKUR tarafından duyuru yapıldı. Günlük 54 TL ödeme yapılarak ek maaş verilecek. Çalışan kişilerin iş yerlerinde çalışma sonrasında işten ayrılma durumu olursa, vatandaşlara milyonlarca prim verilecektir. Bu destek ödemelerini alabilmeniz için kendi rızanız ile işten çıkış yapmamamız gerekiyor.

Çifte ödeme imkanı sunulacak olan kişilere günlük 54 TL ödeme yapılacak. Çalıştığınız iş yerinden kendi rızanız dışında ayrılma durumu olursa, İŞKUR tarafından 54 TL ödeme yapılacak. Bu ödemeler günlük ve 10 ay boyunca yapılmaktadır. İş Arayan vatandaşlara devlet destekli birden fazla maddi destek verilmektedir. Bu desteklerden olan İŞKUR 10 aylık işsizlik maaşları da verilmektedir.

İŞKUR tarafından verilecek olan bu ödemeler, meslek kurslarına giren kişilere veriliyor. İşsizlik maaşı ile birlikte, günlük 54 TL yol masrafı ve günlük ihtiyaçlarınız için ödenmektedir. İŞKUR üzerinden kayıt olarak meslek kurslarına katılırsanız, hem işsizlik maaşını alacak hem de işkur eğitimleri için günlük 54 TL ödeme alacaksınız.

İŞKUR'a Kayıt Olmak Gerekiyor

İŞKUR kapsamında kayıt olan kişiler, meslek kurslarına başladıktan sonra günlük 54 TL almış olacaklar. Bu şekilde çift maaş almış olacaksınız. İŞKUR kaydı olan kişiler, işsizlik maaşı almaları durumunda, İşbaşı eğitim programına kayıt yaptırınca bu desteklerden faydalanabileceklerdir. Verilen bu destekler kurs boyunca 10 ay verilmektedir.

Ek Maaş Fırsatı

İŞKUR üzerinden verilen bu paralarda iş başı eğitim programına katılan kişilere haftalık olarak verilecek eğitimler ile iş bulma yolu da açılacak. Haftada 45 saat, Ayda ise 26 gün bu programlara katılmanız gerekmektedir. İş arayan kişiler, işsizlik maaşı almıyorsa günlük 108 TL ödeme alacaklardır. Bu miktar öğrenciler için 81 TL, işsizlik maaşı alanlar için 54 TL'dir. Günlük harcamalarınız ve yol masraflarınız için verilecektir.