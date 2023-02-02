Kış Gardrobu Nasıl Hazırlanmalıdır, Kış Gardırobunda Ne Olmalıdır?

Hem ilgi çekici bir görünüm yakalamak hem de kat kat giyinip üşümemek bu sezonda mümkün olmaktadır. Sizler için haberimizin devamında sıcak kış gardırobunuz için önemli ipuçlarını detaylı bir şekilde paylaştık. Üşümemek için sarıp sarmalanmanız gerekir ve bu sezonda bunu yapıyoruz. Battaniyenizi alıp evden çıkmak isteyebilirsiniz ve tasarımcılar bu kış bizi sıcak tutmak için ayrı bir çaba gösterdi. Koyun postlu montlar, pelerin, şallar ve battaniyeyi anımsatan şık pançolar, oversize paltolar ve anoraklar ile bu kış üşümenize imkan bulunmamaktadır. Üstelik geometrik şekiller ve etnik desenler de kıyafetlerimizi hareket katmaktadır.

Kayak sporu bu sezonda öne çıkmaktadır ve bu alan birkaç sezondur tüm moda yetkisi altına almıştır çeşitli spor dallarından esinlenilmiş giyim parçaları bu kışta sezon kıyafetlerinde görünmektedir. Kar taneli kalın trikolar, kapitone parçalar, maskülen botlar ve bereler yine kış mevsiminde baş tacıdır. Deri pantolonlar, desenli kazaklar, kalın botlar ve bereler gibi parçalar ile kayak kıyafetleri bir arada yorumlanmaktadır. Bu şekilde şehirde kayak şıklığı yaşamayan hazır bir hal almaktayız.

Nötr renklerdeki yün parçalar sıcacık bir kış geçirmek için vazgeçirmeniz olacaktır. Kış mevsiminde baştan aşağı yünlü kumaşlar görmek sizin için artık mümkündür. Yün trikolar ile yün pantolonlar aynı desen ve renklerle birbirine takım olmaktadır. Kalın yün trikolar giyerek hem trendlerin gerisinde kalmış olmayacaksınız hem de üşümeyeceksiniz.

Pantolonlarda ve eteklerde kalın kumaşları tercih ederek üşümenizin önüne geçebilirsiniz. Kışın üzerinize kalın bir kazak giyerek bu şekilde soğuktan korunabilirsiniz fakat taytlarda eteklerde ve pantolonlarda kalın kumaşları tercih etmeniz gerekebilir. Süet, yün deri ve kadife kumaşlar kış mevsimine uygun trend ve şık kumaşlar arasında yer almaktadır. Yün bir pantolon ya da deri bir etek ile ya da kadife bermuda ile hem şık görünebilirsiniz hem de soğuktan korunabilirsiniz.

Kıyafetinizin dışına giydiğiniz paltolar ise en çok dikkat çeken parça olmaktadır artık palto deyince akıllara kaba parçalar ve kalın ağır giysiler gelmemektedir. Paltoları birbirinden şık modeller adeta elbise kıvamına getirmektedir ve bu şekilde hem üşümenizi engellenmektedir hem de şık görünmeniz sağlanmaktadır. Bu şekilde bir taşla iki kuş vurabilirsiniz ve deve tüyü modelleri tercih edebilirsiniz. Kırmızı siyah gri tonları, klasik ya da militer tarzları pembe renkleri bebek mavisi ya da oversize ceket formlarında olan paltoları tercih etmeniz de oldukça size yardımcı olacaktır.

Ayaklarınızın sıcak olması ise kış mevsiminde çok önemlidir çünkü kışın en çok ayaklar üşür. Bot ve çizmeler ise ayakları üşütmemek için ideal ve vazgeçilmezdir. Bu durumda size tavsiyemiz ise klasik topuklu ve düz bir çizmenizi mutlaka olması gerekmektedir. Her kış sezonunda nasıl olsa çizmeler vazgeçilmez olmaktadır ve modası hiç geçmemektedir. Deri botlarda çizmeleri alternatif olarak seçilebilir. Çizmeler, kürklü bot ve yünlü botlar çok soğuk havalarda tercih edilebilir parçalar arasında yer almaktadır. Trend görünmek isteyenler ise kemerli ya da zımbalı tarzlardaki botları tercih edebilir. Kış şıklığınızı sergilemek ve ayaklarınızı sıcak tutmak için kış gardırobunuzdan çizmeleri ve botları eksik etmemeniz gerekmektedir.