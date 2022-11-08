Kış soğuğuna karşı besleyici kremler ile cildinizi koruyun!

Krem kullanmadan önce en iyi sonucu alabilmek için cilt tipinizi öğrenin. Nemlendirici kullanırken yıl içindeki zaman dilimi kesinlikle önemlidir. Hangi krem ​​cildinize daha çok yakışıyor? Özen gösterdiğiniz cilt bakımınıza daha da farkında olarak devam etmenizi sağlamak için yazımızı sizinle paylaşıyoruz.

Cildiniz mevsimden mevsime değişken hava koşullarından dolayı daha kuru hale gelebilir veya sıcak havalarda cildinizin nemi artabilir. Kış aylarında soğuk hava ve sert rüzgârlardan dolayı meydana gelen ciltteki kuruluk daha da ileriye giderek cildinizde özellikle ellerinizde çatlakların oluşumuna yol açabilir. Bu durumda hepimiz ellerimizi ve yüzümüzü dış etkenlerden korumak için nemlendirici etkisi ve cildimizi besler özelliği olan zengin içerikli kremlere ihtiyaç duyarız.

KIŞ AYLARINDA CİLT TİPİNE GÖRE HANGİ KREMİ KULLANMALISINIZ?

Kış aylarında, ciltteki herhangi bir nem, soğuk kuru havaya buharlaştığı için cilt kuruluğa özellikle duyarlıdır.Öncelikle cilt tipinizin kuru, karma, yağlı veya hassas olduğunu bilmenizi öneririz. Özellikle hassas ciltlere sahip bireyler kozmetik içeriklerine karşı daha duyarlıdırlar ve alerjik reaksiyon göstermeleri diğer cilt tiplerine göre daha muhtemeldir. Bu nedenle onlar için bir ürünün içerisindeki bileşenler daha da önem taşıyabilir. Neyse ki, bitkisel ve doğalcilt bakım ürünleriyle cildinize yeniden hayat verebilirsiniz. Örneğin, zengin, yağ bazlı bir krem ​​kuru ciltler için harikalar yaratabilir, ancak yağlı cildiniz varsa gözenekleri tıkayabilir ve sivilcelere neden olabilir. Bu nedenle, bir yüz kremi veya nemlendirici seçerken cildinizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmanız önemlidir.

CİLT TİPİNE GÖRE KREM SEÇİMİ

Kuru Ciltler

Kuru ciltlere sahip bireyler kış aylarında zengin yağ içerikli kremleri kullanabilirler. Kuru ciltlerinin neme ihtiyacı olacağı için ciltlerini hem zengin içerikli doğal yağlar ile beslerken hem de soğuk havanın cilt üzerindeki olumsuz etkilerinden kendilerini koruyabileceğiniz kolay emilen kremleri tercih edebilirsiniz.

Yağlı Ciltler

Yağlı ciltler ise kış aylarında nemlilik hissini veren ancak yağ oranı düşük olan, su bazlı, doğal, bitkisel kremleri tercih edebilirler. Bu durumda yağlı cildinizin gözenekleri tıkanmasını ve sivilce, akne oluşumlarını önleyebilirsiniz.

Karma Ciltler

Karma ciltler ise kış aylarında hem kuru ciltler hem de yağlı ciltlerde bahsettiğimiz tarzda kremleri kullanabilirler. Cildinize hangisinin iyi geldiğine karar verip doğal zengin yağ içerikli kremler mi yoksa bitkisel, yağ oranları az, akne ve sivilce oluşumlarını engellemek için bir krem tercih edebilirler.

Hassas Ciltler

Hassas ciltler ise daha çok alerjenik reaksiyonlara sahip olabileceği için, zararlı kimyasal içeriklere sahip kremler yerine temiz içerikli ürün denilen insan sağlığını düşünen, besleyici, bitkisel, doğal kremleri kış aylarında tercih edebilirler.

4 ADIMDA KIŞ AYLARINDA VÜCUDUN NEM DENGESİNİN KORUNMASI İÇİN ÖNERİLER:

-Bol su için

-Uzun süre kalınan kapalı ortamların, ev ve iş yeri gibi alanların nem seviyesini koruyun

-Vücudu soğuğa karşı korumak, özellikle soğuk hava ile direkt temas halinde olan el ve yüz bölgesinin nemlendirici ve koruyucu bitkisel kremler ile koruyun, günde en az iki kere kullanılması tavsiye edilir.

-Özellikle duş sonrasında tüm vücudun nem dengesini koruyacak nemlendirici vücut losyonları kullanmak

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