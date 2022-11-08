QNB Finansbank ve 3 Kamu Bankası Duyurdu! Bankalardaki Olan Borçlarınızı Kapatmak İçin Fırsat Var!

QNB Finansbank ve kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden sizlerin, banka borçlarını kapatabilmemiz için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. QNB Finansbank ve kamu bankaları üzerinden borç kapatma kredisi kullanacak olan kişilere verilecek olan limitlerde 50000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz kredilerde sizlere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi yapılacağı açıklandı. 50000 TL ile 100000 TL arasındaki ihtiyaç kredisi başvurusundan faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde ise bankalar, belirtilen politikalara uygun olan tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde işlem yapacağını duyurdu.

50000 TL ile 100000 TL arasında borç kapatma kredisi başvurusunda bulunarak, nakit ihtiyacınızı gidermek istiyorsanız sizlerde başvurularınızı gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinize hemen aynı gün içinde yapabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden nakit destek alacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda, şubelere giderek borç kapatma kredisi başvurusunda bulunabilmektedirler. Banka şubelerine giderek, 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceksiniz. 24 ay vadeli olarak işlemlerinizi gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden destek kredilerinden faydalanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi işlemi sunulmaktadır.

KAMU BANKALARI

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanmak isteyen kişiler, 100000 TL'ye kadar yirmidört ay vadeli alacakları bu kredilerde, belirtilen politikalara uygun olmaları durumunda sadece banka şubeleri üzerinden başvuru gerçekleştirebilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış oldukları duyurularda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlamaktadır.