Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Diziden Kovuldu!

Kırmızı Oda dizisinin şimdiye kadar en sevilen karakterlerinden biri olan Sadi karakteri artık dizide yer almayacak. Kırmızı Oda dizisinin Delikanlı Sadi'si kovuldu. Erkan Petekkaya dün akşam TV8 sahibi Acun Ilıcalı’ya oldukça ağır ithamlar yapması sonucunda diziden kovuldu.

Kırmızı Oda dizisinde, herkes tarafından oldukça beğenilen Sadi karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, izleyiciler tarafından oldukça sevildi, durum böyle olunca yapım Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakterinin senaryosunu uzatmıştı. Kırmızı Oda Delikanlı Sadi'si diziden kovuldu.

Kırmızı Oda Erkan Petekkaya kovuldu!

TV8 Kanal sahibi yapımcı Acun Ilıcalı’ya ağır sözler söyleyen Erkan Petekkaya Kırmızı Oda dizisinden kovuldu. Dün akşam TV8 ekranlarında Kerimcan Durmaz’a ödül verilmesinin ardından isyan eden Erkan Petekkaya Acun Ilıcalı’ya ağır sözler söyleyen Erkan Petekkaya çok sevildiği diziden kovuldu.

''Kanalınızdan çalışmaktan utanıyorum''

Erkan Petekkaya kendi Instagram adresinden "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu sizin gözlerinize helal olsun sizler utanmaz iflah olmaz kötü kişilerdiniz. Ayrıca herkesin tercihi kendine acun bey yuh size ahlak yoksunu.. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. O uçaktaki pens sana gelsin Acun Efendi yuh’’ açıklamasını yaptı.

Kırmızı Oda dizisinde, herkes tarafından oldukça beğenilen Sadi karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, izleyiciler tarafından çok seviliyordu, Sadi karakterinin diziden ayrılması ile dizinin reytingleri de düşeceğe benziyor.

TV8 Kanal sahibi yapımcı Acun Ilıcalı’ya ağır sözler söyleyen Erkan Petekkaya Kırmızı Oda dizisinden kovuldu. Dün akşam TV8 ekranlarında Kerimcan Durmaz’a ödül verilmesinin ardından isyan eden Erkan Petekkaya Acun Ilıcalı’ya ağır sözler söyleyen Erkan Petekkaya çok sevildiği diziden kovuldu.

Erkan Petekkaya Instagram hesabından paylaştığı gönderiyi 5 saat sonra gönderiyi sildi. TV8 yapımcısı Acun Ilıcalı, hem Kırmızı Oda yapımcıları Erkan Petekkaya ağır sözlerinin ardından diziden çıkartma kararı alındı. Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda dizisinde yer almayacak.

Acun Ilıcalı kesin talimatıyla Kırmızı Oda dizisindeki Delikanlı Sadi defteri resmen kapandı.