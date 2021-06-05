Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmara Müsilaj Sorunu Hakkında Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde Marmara'da yaşanan müsilaj sorunu hakkında önemli açıklamalar yaptı ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde gerçekleştirilen millet bahçelerinin açılış töreninde bulundu. Bugüne kadar 46 ilde 80 millet bahçesinin güncel olarak yapım aşamasında ve 61 millet bahçesinin ise tamamlanarak hizmete sunulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, müsilaj sorunlarının kaynağı hakkında da konuştu. Son dönemlerde Marmara'da görülen müsilaj sorunlarının kaynağı olarak arıtılmadan denizlere bırakılan atık suları gösterildi. Bu konu hakkında Çevre Şehircilik Bakanlığı’na gerekli talimat verildiği açıklandı. Erdoğan hiçbir gecikme olmadan bakanlık olarak üniversiteler ile birlikte müsilaj belasından denizlerin kurtulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen programa katılım gösterdi ve önemli konuşmalar gerçekleştirdi. Böyle önemli bir günde çeşitli şehirlerde yapımı tamamlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yatırımlarının toplu açılışlarının yapıldığı ifade eden Erdoğan, dün Zonguldak'ta bulunan Uzun Mehmet Cami'nin yanındaki millet bahçesinin hizmete açıldığını ve bizzat olarak görme imkanı bulduğunu anlatan açıklamalarda bulundu. Zonguldak’a yakışan güzel bir eseri kazandırmış olmaktan duyduğu memnuniyeti de yapılan konuşmalarda dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; İstanbul, Kars, Aydın, Malatya, Trabzon, Mersin, Adıyaman ve Muş'ta bulunan 10 ayrı millet bahçesinin daha Dünya Çevre Günü’nde hizmete açıldığını dile getirdi. Bunun yanı sıra Niğde, Batman ve Van'da bulunan atık su arıtma ile Artvin Hopa'daki içme suyu arıtma tesislerinin açılışının gerçekleştiği de söylenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla Gökova, Muğla'da 37 Mavi Bayraklı Halk Plajı, Köyceğiz'de Dalyan'da 38 korunan alan, Konya Beyşehir, Samsun Kızılırmak'ta 120 koruma izleme alanı ile birlikte Kastamonu'da Doğu Çınarı ve Mersin'de de zeytin olarak 84 anıt ağacın çalışmalarında resmi açılışların yapıldığı belirtildi. Recep Tayyip Erdoğan, emeği geçen herkese de yaptığı konuşmada şükranlarını sunduğunu söyledi.