Kırmızı Oda Sadi’den Yeni Dizi Haberi!

Başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, TV8 ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan Kırmızı Oda isimli diziye konuk oyuncu olarak katılarak Sadi karakterine hayat vermişti. Başarılı projenin birinci sezonunda 21 bölümde yer alan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, en uzun süreli konuk oyuncu olarak projede kalmış ve performansı ile adından söz ettirmişti. Başarılı isim Sadi karakterini canlandırırken hayranlarından beğeni da topladı ve izleyiciler ekranlara kilitlendi.

Kırmızı Oda’da hayat verdiği Sadi karakteri ile dikkatleri üzerine toplayan Erkan Petekkaya'nın Sadi karakterinin dizi olması adına yapımcı ile görüşmeler yaptığı konuşuldu ancak daha Sadi karakterinin tadında kalması hakkında bir karar alındı. Bu karakterin dizi olarak ekranlarda yer almasının söz konusu olmayacağı bilgisine ulaşılırken ileride bir sinema filminin gelebileceği bir ihtimal olarak yer aldı.

Geçtiğimiz ayda Diyarbakır'da katıldığı film Festivalinde önemli açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, hayranlarına yeni bir dizi sürprizi yapmaya hazırlandığını ifade etti. Yeni proje ile ekranlarda yer alacağını ifade eden ünlü isim yeni dizisinden bahsetmeyi de ihmal etmedi.

Erkan Petekkaya'nın Diyarbakır'da yapmış olduğu açıklama ile ilgili daha sonra hesapların tutmadığı bilgisine ulaşıldı ve oyuncunun heyecan içerisinde beklediği yeni dizisi iptal oldu. Senaryosu Sırma Yanık tarafından yazıdan projede bir kriz çıktı ve dizi iptal oldu.

Heyecan içerisinde beklediği dizinin iptal olması sonrasında ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın 03 Medya ile el sıkıştığı ve yeni bir proje için görüşmeler yaptığı öğrenildi. Saner Ayar’ın sahibi olduğu 03 medya ile en dizi görüşmelerini sürdüren ünlü oyuncu Erkan Petekkaya bu günlerde hazırlıkların sona ermesi için beklemekte. Erkan Petekkaya'nın hayran kitlesi ise oyuncudan güzel haberleri bekliyor ve televizyon ekranlarında yer alacak olan dizi ile ilgili detaylı bilgileri öğrenmek için sabırsızlanıyor.