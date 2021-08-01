Pınar Aydın'dan Arka Sokaklar İtirafı!

2006 senesinden bugüne kadar Kanal D ekranında seyirci kitlesi ile buluşmaya devam eden ve her yeni bölümü ile adından söz ettiren başarılı proje Arka Sokaklar'dan pek çok ünlü ismin ayrıldığı biliniyordu. Özlem Çınar, Furkan Göksel ve Figen Evren son zamanlarda diziye veda etmeleri ile isimlerinden söz ettirmişti.

Bu sezonda ise Onur Bay, Yüsra geyik ve Merve Oflaz Arka Sokaklar'dan ayrıldı ve gündemde yer aldı. 3 başarılı genç oyuncunun Arka Sokaklar'a veda etme nedeni ise farklı rolleri canlandırmak istemeleri olarak yorumlandı.

Pınar Aydın da bir dönem Arka Sokaklar'da rol alıyor ve adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu Pınar Aydın, Arka Sokaklar itirafında bulundu ve diziye veda ettiği için pişman olduğunu açıkladı. Ünlü isim projede Pınar karakterine hayat veriyor ve Rıza Soylu karakterinin kızı rolünü canlandırıyordu. 2015 senesinde kariyerine nokta koyan Pınar Aydın, seyirci kitlesinin ekranda en çok görmek istediği isimler arasında yer aldı.

Oyuncunun bir süredir Giresun'da yaşadığı bilinirken 2006 ile 2008 seneleri arasında dizide yer alması ile hafızalara kazındı. Daha sonra farklı projelerde de boy gösteren ve son olarak 2015'de “O Hayat Benim” isimli dizide “Tülay” karakterine hayat veren Pınar Aydın, kariyerini noktaladı ve çocukları ile ilgilendi.

40 yaşındaki oyuncunun Ayaz ve Uğur Berk isimli 2 çocuğu var ve oyuncunun eşi Harun Ovalıoğlu ise Giresunspor Genel Müdürlüğü yapmakta. Oyuncu, 3 senedir Giresun'da sakin bir hayat yaşamayı tercih ederken babasının vefatı ardından oraya yerleştiklerini açıkladı.

Giresun'da huzurlu bir hayat sürdüğünü ifade eden Pınar Aydın, İstanbul'da çok boğulmaları sebebiyle o bölgeye yerleştiklerini ve sakinliğe çok alıştığını söyledi. Küçük bir yerde yaşaması sebebiyle kimsenin koşturma içinde de olmadığını açıklayan oyuncu, köye çıkabileceklerini ve denize girebileceklerini belirtti. 20'li yaşlarda çocukça davrandığını ifade eden oyuncu Arka Sokaklar'dan ayrıldığı için de pişman olduğunu aktardı.