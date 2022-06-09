Kırmızı Oda ile Ben Ölmeden Önce Dizileri Arasındaki Benzerlik

Ben Ölmeden Önce isimli dizinin güçlü oyuncu kadrosu hazırlıklarına devam ediyor ve konu hakkında yaşanan yeni gelişmeler merak edilen içerisinde takip ediliyor. Disney Plus ve Netflix'in Türkiye'yi bir üretim üstüne çevirmeye başladıkları bu süreçte TRT 1 için de büyük bir hazırlık dönemi meydana geliyor. Yayına başlamasına az bir süre kalan TRT dijital Platformu hakkında çıkan haberler merak içerisinde okunuyor. Platformun sonbaharda daha net bir şekilde ortaya çıkması beklenirken yayın tarihi de bir süre önce Ocak ayı olarak işaret edilmişti.

TRT dijital için art arda projeler yapılırken bunlardan birisinin de Ben Ölmeden Önce isimli dizi olacağı açıklanmıştı. Farklı bir tasarım ile dizi dünyasına yeni bir soluk getirecek olan Ahmet Sönmez, Ben Ölmeden Önce isimli dizi ile ilgileri üzerine çekti.

Ben Ölmeden Önce dizisi Gold Film imzasını taşırken projenin 8 bölümden oluşmasının da planlandığı belirtilmişti. Ben Ölmeden Önce dizisinin 8 bölümünün her birinde farklı bir hikaye anlatılacak ve bu hikayelere de çok ünlü isimler tarafından hayat verilecek. Bu gelişme ile Kırmızı Oda dizisi hatırlandı ve söz konusu projenin televizyonda uyguladığı hikaye ile Ben Ölmeden Önce dizisinin hikayesi arasında benzerlikler olduğu düşünüldü. Kırmızı Oda dizisinde yaşanan oyuncu sirkülasyonu Ben Ölmeden Önce dizisinde de görülebilecek.

Erkan Petekkaya, Necip Memili, Yasemin Allen, Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimler ile de anlaşmaların yapıldığı yönünde bilgilere ulaşıldı. Ahmet Sönmez ise dizinin hem hikayesini yazan ve hem de yönetmenliğini yapacak olan kişi olarak adından söz ettiriyor. Titizlikle bir çalışma süreci yürüten Ahmet Sönmez yeni proje ile ilgileri üzerinde topladı. Yeni dizi Ben Ölmeden Öncen’in her bölümünde ölüme yaklaşan bir insanın içsel anlamda yaşadığı zorluklar, çevresiyle olan iletişimi ve o dönemde yaşadığı duygular anlatılacak.